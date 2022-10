Domaća avantura Saint Kotar dobila besplatni dodatak The Ritual

Uz malo kašnjenje, ekipa Red Martyr Entertainmenta je krajem prošlog tjedna objavila besplatni dodatak The Ritual za svoju pričom vođenu avanturu Saint Kotar

Hrvatski razvojni tim Red Martyr Entertainment je krajem prošle godine objavio planove za daljnje radove na avanturi Saint Kotar među kojima se spominjao i dodatak The Ritual. Istog smo prema tadašnjim informacijama trebali zaigrati do ljeta, no autorima ne zamjeramo lagano kašnjenje obzirom da su imali pune ruke posla sa zakrpama i nadogradnjama koje su od izlaska igre prije godinu dana redovito isporučivali. Prisjetimo se, Saint Kotar nas vodi u hrvatski gradić Sveti Kotar osnovan u davnim vremenima kao posveta vjeri, a u istog stižu Benedek i Nikolay u potrazi za nestalim rođakom.

Istragom spoznaju kako je mnogo toga u Svetom Kotaru daleko od pobožnosti i da njime prevladavaju mračne sile, te ovisno o našim odlukama, polako raspliću klupko zavjere. Ipak, čak i završavanjem ove avanture mnogo je toga ostalo nerazjašnjeno, a novi besplatni DLC koji je stigao u petak baca novo svjetlo na događaje iz glavne priče. U spomenutom imamo priliku voditi novog lika, Viktoriju, Benedekovu sestru koja je ujedno i supruga Nikolaya, a putem nje ćemo biti upoznati s događajima koji su se odvijali noć prije onih iz izvornika. Uz potragu za nestalim ocem i stalne borbe s vlastitim demonima, Viktorija će nas prema riječima autora zabavljati dodatna dva sata uz napomenu kako je ovaj dodatak za sve vlasnike Saint Kotara u potpunosti besplatan, dok se sam Saint Kotar na Steamu privremeno nudi uz 30 posto popusta.