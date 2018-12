DOOM slavi 25. rođendan, John Romero najavio neslužbeni nastavak

Među vama sigurno ima onih koji su na DOS računalima zaigrali originalni DOOM, a ako želite podsjetnik, od tada je prošlo čak 25 godina. Na današnji datum 1993. godine ova je kultna pucačina id Softwarea ugledala svjetlo dana i postavila temelje za razvoj modernih FPS igara. Marinac koji se našao na Marsu za vrijeme invazije demona iz pakla i koji na dnu ekrana radi grimase je od tada daleko dogurao, a kako bi proslavio izlazak igre na njen se razvoj osvrnuo suosnivač razvojnog tima i dizajner levela, John Romero.

U objavi na svojim stranicama opisao je razvoj igre i izazove koje su uz njega došle. "1993. godina bila je magična godina, više nego bilo koja druga. To je bio jedini put kada smo kao grupa pred sebe postavili izazov stvaranja najbolje igre koju je u tom trenutku bilo moguće stvoriti. Ni prije, ni nakon Dooma nismo to više doživjeli. To je bio pravi trenutak za pucati visoko", kaže Romero. Preporučujemo da pročitate cijelu objavu ako želite znati kako je prije 25 godina izgledao proces stvaranja nečeg što će biti revolucionarno.

Osim lijepih sjećanja i zahvale onima koji su tada s njim surađivali, kao i ovima koji danas nastavljaju s radom na franšizi kroz odličan reboot i nastavak Doom Eternal, Romero je najavio spiritualni nastavak na treću epizodu originala. Nazvao ga je Sigil i evo kako izgleda:

Radi se o besplatnom dodatku koji će se sastojati od devet novih staza koje će biti moguće odigrati u kampanji za jednog igrača, a bit će dostupne i u deathmach multiplayer verziji. Za igranje će vam trebati original, a akcija se nastavlja tamo gdje je stala u Ultimate Doomu. Sigil bi trebao postati dostupan sredinom veljače iduće godine, a više informacija potražite ovdje.

Za kraj vam ostavljamo malo glazbe iz originala snimljene na osam disketnih pogona za potpuni nostalgični doživljaj.