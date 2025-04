Doom dobiva kolekcionarsko izdanje koje – pokreće Doom

Legendarna pucačina iz prvog lica, Doom, dobiva svoje najneobičnije izdanje do sada. Limited Run Games najavio je kolekcionarsku verziju zvanu Doom + Doom II Will It Run Edition, koja dolazi u kutiji s ugrađenim zaslonom i hardverom dovoljno snažnim da samostalno pokrene originalnu verziju igre.

Ovo izdanje bit će dostupno za Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 5 i PC, a prednarudžbe počinju u petak, 18. travnja, u 16 sati po srednjoeuropskom vremenu. U prodaju ide simboličnih 666 primjeraka, po jednako simboličnoj cijeni od 666,66 dolara.

Osim Dooma i Dooma II, izdanje donosi čitav niz nostalgičnih dodataka - glazbu iz igre na četiri audio kazete (iako su u vrijeme Dooma postojali CD-i), figuricu Cacodemona koja lebdi iznad magnetske baze te ručnu konzolu u obliku Cacodemona, čiji zubi služe kao kontrole za igru. Uz to, u paketu se nalaze i nasumične kolekcionarske kartice, a sve to skupa cilja na najvjernije fanove serijala.

Ručna konzola koja pokreće Doom Foto: Limited Run Games

Kupci će u paketu dobiti i niz drugih igara i dodataka, kao što su TNT: Evilution, The Plutonia Experiment, Master Levels for Doom II, No Rest for the Living, Sigil i Sigil II, novi deathmatch paket s 25 mapa te Legacy of Rust iz 2024. godine. Igrači mogu očekivati i tehnička poboljšanja poput alternativnih soundtrackova, podrške za moderni kontroler s ciljanjem pomoću žiroskopa, novih opcija pristupačnosti i osam dodatnih jezika, uključujući korejski, portugalski, kineski i poljski.

Oni kojima je preko 600 dolara ipak preskupo dati za ovo izdanje Dooma, moći će kupiti standardno izdanje po cijeni od 30 dolara te Big Box verzija za 100 dolara.