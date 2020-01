Druga ekspanzija za Metro Exodus dobila datum izlaska

Odmah kad je 4A Games počeo više pričati o FPS-u Metro Exodus obavijestili su nas kako ćemo osim osnovne igre moći zaigrati dvije veće ekspanzije koje ćemo igrati iz perspektiva likova s kojima smo se družili. Prva je izašla u kolovozu prošle godine pod imenom The Two Colonels i bila je prilično dobro prihvaćena, dok za drugu, Sam's Story, tim nije imao datum izlaska sve do danas.

Svi oni koji žele moći će pratiti bivšeg marinca Sama koji je prešao u Spartan Rangere i radio s Colonel Millerom otkad je nuklearni rat razorio Moskvu. Sam se pridružio Artyomu i ekipi u izlaženju iz Metroa i bio je jedan od članova tima koji se nalazio na vlaku Aurora, ali već dugo ima želju vratiti se u svoju domovinu i pronaći neke informacije o svom ocu. Kako bi to napravio, pozdravio se s ekipom Aurore i krenuo prema Vladivostoku.

Ako mu se odlučite pridružiti u toj avanturi, morat ćete iskoristiti sve ono što ste naučili kako biste preživjeli, jer će okruženja u kojima će se naći biti prilično zeznuta. 4A Games opisuje novi dodatak kao "veliki sandbox survival level u kojima će igrači iskusiti još jednu napetu priču uz nove likove, oružja i varijante mutanata u kojem ćete moći provesti brojne sate i istraživati redoslijedom kojim želite".

Sam's Story izlazi 11. veljače za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a moći ćete dodatak kupiti zasebno na dan izlaska ili možete imati pristup čim izađe ako ste kupili ili planirate kupiti Expansion Pass. Metro Exodus je trenutno još uvijek ekskluziva za Epic Games Store, ali bi se to trebalo promijeniti 15. veljače zato što će na taj datum proći godina dana. Igru je bilo moguće najprije nabaviti na Valveovom servisu, ali je izdavač Deep Silver prošle godine u zadnji čas odlučio prestati s prodajom na Steamu i prebaciti igru na Epicov servis. Ako vam treba više informacija o osnovnoj igri i dodacima, pronaći ćete ih na službenim stranicama.