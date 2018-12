Druga epizoda za Life is Strange 2 dobila datum izlaska

Nakon što su za vrijeme sajma E3 besplatno izdali samostalnu priču smještenu u svijetu Life is Strangea, The Awesome Adventures of Captain Spirit, francuski razvojni tim Dontnod Entertainment rekao je kako će uskoro imati više informacija o drugoj sezoni epizodične avanture. Prva epizoda za Life is Strange 2 izašla je krajem rujna, a igrači su strpljivo morali čekati više informacija o sljedećim epizodama.

Dontnod je putem svojeg bloga prije nešto više od dva tjedna objavio okvirni datum izlaska druge epizode i rekli su da će izaći u siječnju, da bi sada putem Twittera objavili točan datum izlaska i novi trailer. Epizoda Rules postat će dostupna 24. siječnja za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a igrači su morali čekati četiri mjeseca za nove sadržaje jer Dontnod ne želi požurivati razvoj, nego žele da svaku epizodu mogu izdati s ponosom i pružiti igračima "nešto u čemu će uživati i što će zauvijek pamtiti".

Nakon Max i Chloe i njihovih avantura u srednjoj školi u gradiću Arcadia Bay, nova igra prati braću koji se odazivaju na Sean i Daniel Diaz. Zbog tragičnog incidenta koji se dogodio u Seattleu moraju pobjeći od kuće, a zamislili su da bi bilo dobro zaputiti se prema Meksiku. Kao i u prijašnjoj igri iznenada se pojavljuju nadnaravne moći, tako da osim što se kriju od policije, braća moraju sakrivati i ovaj nemali problem.

Prvu epizoda Life is Strangea 2 odlično su prihvatili i kritičari i igrači, a na sve tri platforme je možete zasebno kupiti po cijeni od 7,99 eura. Cijela sezona se prodaje za 39,99 eura. Za promociju nove epizode izdavač i razvojni tim su se odlučili na kratak filmić s glumcem koji posuđuje glas starijem bratu, dok su za mlađeg potražili novog glumca. Ako ne želite znati ništa o tome što se događa prije nego što sami odigrate prvu epizodu preskočite trailer, za sve ostale, video se nalazi ispod teksta. Sve druge informacije o igri pronaći ćete na službenim stranicama.