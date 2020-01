Dying Light 2 se pridružio trendu odgoda, nema više ni okvirni datum izlaska

Novi tjedan, nova odgoda. 2020. godina nije baš najbolje počela što se tiče datuma izlazaka velikih igara. Najprije se javio Square Enix za Final Fantasy VII Remake i Marvel's Avengers, zatim se pridružio CD Projekt Red za Cyberpunk 2077, da bi sada na taj tulum došao i Techland s nedefiniranim novim datumom izlaska za akcijsku igru Dying Light 2.

Nastavak na odlično prihvaćenu post-apokaliptičnu igru sa zombijima u kojoj zahvaljujući parkour tehnikama kretanja možete po fiktivnom gradu svašta izvoditi trebao je izaći ovog proljeća, a sada ne znamo ni otprilike kada će se to dogoditi. Izdavač se javio putem društvenih mreža i službenih stranica, a do sada ste sigurno već upamtili razlog. Ni ovaj put nije drugačiji, ali je malo drugačije opisan - ostvarivanje vizije koju tim ima za igru, kao i ispunjavanje visokih standarda igrača.

Hey Survivors!

Here's the Dying Light 2 Development Update. pic.twitter.com/CKMkAe2eD7 — Dying Light (@DyingLightGame) January 20, 2020

Dodali su da će više informacija podijeliti čim ih budu imali, ali kako zasad nemaju ni okvirni novi datum izlaska. To su sada već četiri AAA naslova čiji su datumi izlaska pomaknuti, a nismo došli ni do kraja siječnja. Iako neki nagađaju da do odgoda dolazi radi izlaska novih konzola, PlayStationa 5 i Xbox Series X, krajem ove godine, sve spomenute igre trebale su izaći na proljeće, zbog čega to nema baš nekog smisla.

Kako bilo, Dying Light 2 je i dalje u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a kada ćemo zaigrati, pojma nemamo. Kad se to dogodi, pratit ćemo glavnog junaka u ogromnom novom gradu 15 godina nakon priče koja se odvijala u originalu i pokušat ćemo pomoći onima kojima je to potrebno, te dovesti neki red u zajednicu s upitnim poretkom. Sve što smo do sada saznali možete proučiti na službenim stranicama, a kad se Techland oglasi, prenijet ćemo vam. Do tada možete baciti oko na gameplay video i prisjetiti se kako bi igra trebala izgledati kada izađe.