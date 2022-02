Dying Light 2 Stay Human uveo Denuvo, neki igrači otkazali predbilježbe

O Dying Lightu 2 Stay Human smo pisali u nekoliko navrata i svakako je riječ o jednom od većih ovogodišnjih projekata. Iako odgađan u par navrata, od izlaska nas dijeli samo jedan dan, pa je jučerašnja objava autora tim više začuđujuća, ne toliko zbog samog sadržaja, već što stiže u posljednji tren. Naime, kako iz Techlanda poručuju, Dying Light 2 Stay Human je u izradi sedam dugih godina i na njemu je radilo 1.500 programera, dizajnera, scenarista i brojnih drugih radnika koji su investirali svoje znanje i vrijeme da bi čitav projekt uspio. Kako bi se zaštitili od piratstva zbog kojeg je prvi nastavak ove akcijske avanture imao veliku štetu, novo poglavlje su odlučili zaštiti Denuvom.

Opravdavaju se kako je Denuvo jedna od zaštita koja se danas često koristi u AAA igrama i razumiju zabrinutost igrača, no uložili su dodatne resurse u testiranje i prema njihovim riječima, nisu zamijetili neki značajniji utjecaj ove zaštite na izvođenje igre. Denuvo u nekim igrama dokazano narušava performanse, kao što je to radio u novim izdanjima Tomb Raidera i Dooma, dok su prošle godine igre poput Football Managera 2022 i Marvel’s Guardians Of The Galaxya bile neigrive par dana zbog problema sa serverima. Dakako, kao i svaka zaštita, ni ova nije neprobojna čega su svjesni i sami autori Denuva, no piratima ipak treba neko vrijeme da je razbiju što je nekim developerima, poput Techlanda, dovoljan razlog za korištenje.

Reakcije igrača su sasvim očekivano razočaravajuće, te su neki odlučili otkazati predbilježbe, dok drugi idu i korak dalje tvrdeći da je Denuvo oduvijek bio u planu, samo ga je Techland namjerno krio od očiju javnosti. Pravu istinu možda nikada nećemo saznati, a osim spoznaje da će mrski Denuvo štiti Dying Light 2 Stay Human, od jučer smo bogatiji znanjem o minimalnim konfiguracijama obzirom na željenu izvedbu, kao i iskorištavanje Nvidijine DLSS tehnologije, što donosimo u nastavku.