Denuvo zaštita pokvarila igračima vikend zbog banalnog previda

Vikend je stvoren za igranje, no igrači koji su ga mislili provesti uz neku igru koja koristi Denuvo, a sva ih je sila, ih nisu mogli ni pokrenuti. Riječ je dakako o zaštiti koja je i ranije često izazivala probleme i navodno usporavala performanse igara, no sada nije direktno kriv sam DRM, već osoba koja nije na vrijeme reagirala.

Naime, prije dva dana su se po brojnim stranicama zajednica na Steamu, kao što su primjerice one vezane za Marvel's Guardians of the Galaxy, pojavile pritužbe igrača kako ne mogu pokrenuti igru jer su serveri nedostupni.

Obzirom da su u pitanju igre koje "štiti" Denuvo, očito je problem bio upravo u zaštiti, a ne u samim igrama ili Steamu. Uz spomenute Marvelove superheroje, igrači su prijavljivali nefunkcionalnost Wolfensteina Youngblood, Planeta Zoo, serijala Tomb Raider, Mortal Kombata 11, Football Managera 2022 i tako redom.

Iako u početku nije bilo jasno što se događa, ubrzo su krenula nagađanja kako je domena Codefusion koju kontaktira Denuvo istekla 24. rujna i vrlo vjerojatno je nakon darovanog razdoblja za obnovu, 7. studenog jednostavno ugašena.

Ovaj je scenarij više no izgledan obzirom da je sve došlo u red nakon što je spomenuta domena obnovljena, a Denovu je dao i svoju izjavu na upit novinara PC Gamera u kojoj kažu kako su popravili stvar nakon što su dobili automatiziranu poruku kako Codefusion nije dostupan. Doduše, ne priznaju da su jednostavno zaboravili na datume i da netko u tvrtki nije pratio mailove, no obzirom na razvoj situacije, njihovo priznanje nam nije ni potrebno.

Kad već spominjemo Denuvo, recimo kako je Electronic Arts jučer uklonio ovu zaštitu iz Star Warsa Jedi: Fallen Order, dan nakon što je isto napravio Warner Bros. s Injusticeom 2. Ranije su bez njega ostali Tekken 7, Ace Combat 7: Skies Unknown, Mafia Definitive Edition, NieR Replicant Remaster i Crysis Remastered, da spomenemo samo neke, a razlog je, kako javlja portal DSOGaming, u problemima s kompatibilnošću koje Denuvo ima s novim Intelovim procesorima Alder Lake.