E3 2018 - EA Play konferencija izvještaj

Kao i posljednje dvije godine, prvu E3 konferenciju održao je EA. Za njih se više manje znalo o čemu će pričati, tako da nema prevelikih iznenađenja. Solidnu količinu vremena posvetili su Battlefieldu V, Anthemu i sportskim igrama, a bilo je govora i o nezavisnim igrama. Krenimo redom kojeg je EA pripremio.

Battlefield V će imati Battle Royale mod

Na pozornici se najprije pojavila ekipa koju smo prije nešto više od dva tjedna gledali kada su prvi put pričali o Battlefieldu V. Sada smo dobili prvi gameplay trailer za multiplayer u kojem se može vidjeti impresivna destrukcija, a članovi tima su opet ponovili kako igra nema Premium Pass i kako neće imati loot boxeve.

Pričalo se kratko i o War Stories, odnosno pričama u kojima ćemo pratiti neke likove kroz razne scenarije u Drugom svjetskom ratu, da bi na kraju potvrdili da pripremaju i Battlefield Royale. Nisu bili spremni reći ništa više osim toga da je prilagođen Battlefield iskustvu, ni prikazati gameplay za taj mod, ali su obećali da će uskoro o njemu više popričati.

Osim ovog trailera, Nvidia je objavila još jednog u kojem se može vidjeti dio multiplayer meča u komadu, pa možete i njega pogledati.

Battlefield V izlazi 19. listopada za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a sve što je do sada poznato o igri možete pronaći na službenim stranicama.

FIFA 19 ove godine uz UEFA Champions League licencu

Svojih par minuta standardno je dobila nova FIFA igra. Ove godine će igrači moći uživati u Ligi prvaka, a vraća se Alex Hunter kroz kampanju za jednog igrača zvanu The Journey koji će također pokušati osvojiti svoj prvi trofej u tom natjecanju. Ultimate Team je također opet prisutan i nema razloga ne biti jer EA-ju donosi ogromne hrpe novaca. Također, budući da uskoro kreće svjetsko prvenstvo svima koji igraju FIFA-u 18 mogu besplatno isprobati World Cup mod.

FIFA 19 izlazi 28. rujna za PC, PlayStation 4 i Xbox One i sve što je razvojni tim o igri objavio pronaći ćete ovdje.

EA velike nade polaže u Cloud Gaming i pretplate

Nakon predstavljanja nove igre u serijalu FIFA na pozornici se pojavio predsjednik Andrew Wilson i malo popričao o tome kako kompanija vidi budućnost igranja. Najprije je spomenuo Cloud Gaming kojeg su već počeli testirati, a nakon toga je rekao kako pripremaju novi pretplatnički servis zvan Origin Access Premier. Cijena nije još spomenuta, ali u stilu Origin Accessa imat ćete pristup punim verzijama starih igara kroz Vault i popuste u trgovini, dok je najznačajnija razlika ta da ćete imati pristup punim verzijama novih igara kao što su Battlefield V, FIFA 19, Madden NFL 19 i Anthem.

Origin Access Premier trebao bi postati dostupan ovog ljeta, a kako je Origin Access dostupan kod nas, i skuplja varijanta bi trebala biti.

Respawn Entertainment radi na novom Star Wars naslovu

Voditeljica se u jednom trenutku prošetala do publike i sjela pored predsjednika Respawn Entertainmenta (Titanfall i Titanfall 2), Vince Zampelle, koji je kratko najavio novu igru u svijetu Star Warsa. Njeno puno ime je Star Wars: Jedi Fallen Order i radnja će se odvijati između Star Wars Episode 3 i 4. Zampella je rekao kako se radi o "mračnim vremenima" u kojima su članovi Jedi reda u bijegu, a igra bi trebala biti dostupna krajem 2019. godine. Nismo dobili nikakve slike ni druge detalje, pa ćemo to morati pričekati.

U pripremi novi sadržaji za Star Wars Battlefront II

Član razvojnog tima EA DICE koji radi na Star Wars Battlefrontu II bio je vidno nervozan, a ne krivimo ga budući da igra nije bila prihvaćena onako kako je trebala. Rekao je da su svjesni da su pogriješili i kako nastavljaju s radom na igri da bi postala najbolja što može biti te dodao što igrači mogu očekivati od novih sadržaja. Han Solo Season je započeo i prati radnju i likove novog, nedavno izašlog filma, uskoro stiže Extration mod i novi Squad sustav kako bi vam bilo što lakše pronaći druge igrače.

Osim toga stižu i novi heroji, lokacije i tematika vezana uz Clone Wars, a spomenuti su General Grievous, Obi Wan Kenobi, Count Dooku i Anakin Skywalker. Za kraj je gospodin zaključio kako Battlefront II ima svijetlu budućnost te da se nada kako će se što veći broj igrača pridružiti zabavi.

Od danas dostupan Unravel Two

Prije tri godine se na pozornici pojavio veoma nervozni predsjednik studija Coldwood Interactive kako bi predstavio svoj projekt Unravel. Radilo se o solidnom platformeru o liku napravljenom od klupka vune, a danas se pojavio nešto manje nervozan kako bi prikazao nastavak zvan Unravel Two. Ovog puta Yarny ima partnera i igru možete igrati sami ili kooperativno.

Nakon što su nam kratko prikazali gameplay, rečeno nam je da je igra gotova i dostupna za igranje od danas, pa ako ste zainteresirani možete je nabaviti za PC, Xbox One i PlayStation 4. Sve informacije pronaći ćete ovdje.

Nova EA Originals igra zove se Sea of Solitude

EA je pronašao još jednu ideju i nezavisni tim čiji im se rad sviđa, pa je tako nakon Unravela, Fe i A Way Out priliku dobio tim iz Njemačke zvan Jo-Mei Games. Projekt zvan Sea of Solitude prezentirala je Cornelia Geppert koja je rekla da se radi o osobnoj priči koja će se pozabaviti tematikom usamljenosti. Evo kako igra izgleda:

Čini se da bi moglo biti prilično mračno, dok je gameplay opisan kao spoj istraživanja i rješavanja zagonetki iz trećeg lica. Glavna junakinja Kay borit će se sa svojim i raznim drugim demonima i pokušati pronaći odgovore na pitanja koja ju muče. Sea of Solitude je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One te stiže početkom 2019. godine. Ako želite, možete proučiti službene stranice.

Command & Conquer se vratio iz mrtvih, ali kao mobilna igra

Ova vijest je vjerojatno oduševila mali broj ljudi. Dvojica igrača poznata ljudima koji prate esports scenu popela su se na pozornicu odigrati jednu partiju mobilne igre. Nakon što su završili, rečeno nam je da se radi o novom naslovu u serijalu Command & Conquer kojemu je puno ime Command & Conquer Rivals. Dobili smo i trailer:

Igra je u pripremi za iOS i Android, a pre-alpha verzija je dostupna već od danas. Ako je sami želite isprobati i vidjeti hoće li vam nešto takvo biti zanimljivo, detalje o tome kako to možete napraviti pronaći ćete ovdje.

Najviše vremena dobio je BioWareov novi projekt Anthem

Za kraj prezentacije dobili smo više informacija i novi gameplay prikaz za Anthem - kooperativnu pucačinu koja je mnoge nakon najave prošle godine podsjetila na Destiny. Za početak ćemo odmah spomenuti da igra neće imati loot boxeve. Mikrotransakcije će se odnositi isključivo na kozmetičke stvari, a moći ćete kupovati točno one stvari koje vam izgledaju najzanimljivije.

Igra će imati priču, ima četiri klase, a ako želite možete cijelu odigrati sami pod uvjetom da će vam biti teže nego da igrate kao četveročlani tim. U odnosu na sve druge BioWareove igre, u ovoj nećete imati ljubavne interese, a ni NPC-jeve koji će s vama istraživati svijet i odlaziti na misije. Konkretniji gameplay i što su članovi tima imali reći o igri i svijetu možete pogledati u nastavku:

Anthem je u izradi za PC, Xbox One i PlayStation 4 i zakazan mu je datum izlaska za 22. veljače 2019. godine. Zasad nema govora o ikakvom beta testiranju, no možda će o tome više riječi biti do kraja sajma E3. Predbilježbe su otvorene već sad, dok su sve druge informacije koje je EA bio spreman objaviti dostupne na službenim stranicama.

Dojam nakon prezentacije - moglo je to bolje

EA nam ove godine nije pripremio ništa pretjerano uzbudljivo. Osim indie igara, radilo se o nastavcima dugovječnih serijala o kojima zapravo nisu previše ni rekli. Za Battlefield V je rečeno kako će biti više informacija sutra za vrijeme Microsoftove prezentacije, dok Anthem, barem ovako na prvu ne izgleda kao da će donijeti nešto drugačije i previše uzbudljivo. Nadamo se da smo u krivu i da će ostale konferencije predstaviti neke novosti jer je ovo bilo prilično mlako.