EA dijeli još malo DLC-ova za Battlefield

Krajem lipnja je EA igračima omogućio da u svoje kolekcije besplatno dodaju po jedan DLC za Battlefield 4 i Battlefield 1. Promocija koju su nazvali The Road to Battlefield V krenula je u svibnju prije nego što je predstavljen Battlefield V, a prema objavi na službenim stranicama krenula je treća faza.

To za igrače znači da mogu besplatno preuzeti tri nova DLC-a - jedan za Battlefield 1 i dva za Battlefield 4. Za noviju igru EA nudi ekspanziju Apocalypse uz napomenu kako je u trećoj fazi fokus na razaranju koje dočaravaju mape dostupne u tom dodatku. Apocalypse je donio pet mapa: Passchendaele, Caporetto i River Somme pokrile su neke od najkrvavijih sukoba u Prvom svjetskom ratu, dok su Razor's Edge i London Calling dizajnirane isključivo za zračne bitke. Osim toga, kao i u svim prijašnjim dodacima, uključena su nova oružja, oprema, vozila i misije, a DICE je pripremio je Air Assault mod.

Oni igrači koji još uvijek uživaju u Battlefieldu 4 mogu besplatno preuzeti DLC-ove China Rising i Naval Strike. China Rising je bila prva ekspanzija za BF4 koja je izašla sredinom prosinca 2013. godine i dodala je četiri kopnene mape na području Kine te ubacila Air Superiority mod uz pet novih oružja, dva gadgeta i dva vozila. Naval Strike se pojavio tri i pol mjeseca nakon toga i usmjerio se na borbe na moru. Novi mod zvao se Carrier Assault, četiri nove mape bile su smještene na otocima u Južnom kineskom moru, a igrači su naravno dobili pristup novoj opremi.

Ako ste zainteresirani, DLC-ove možete preuzeti za PC, PlayStation 4 i Xbox One verzije igara, a to morate napraviti do 6. kolovoza kada promocija završava. Za PC verzije igara ćete dodatke pronaći na Originu, za PS4 se nalaze na PSN-u, dok ćete ih za Xbox One verzije pronaći u Microsoftovoj trgovini. EA je u svojoj objavi pripremio sve poveznice, pa ih tamo možete pronaći ako ne želite sami pretraživati trgovine.

Za kraj ćemo opet podsjetiti da Battlefield V izlazi 19. listopada za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Oni koji su već sada odradili predbilježbe za Deluxe verziju moći će zaigrati tri dana ranije, dok će Origin i EA Access pretplatnici dobiti pristup Play First Trial verziji 11. listopada. Sve detalje o toj igri pronaći ćete ovdje.