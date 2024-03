Ekipa Frogwaresa najavila The Sinking City 2 koji će biti žanrovski drugačiji od prethodnika

Pravna bitka oko vlasništva nad detektivskom avanturom The Sinking City je za ekipu Frogwaresa koji je potpisuju završila povoljno. Naime, duge četiri godine se Frogwares sporio s Naconom glede izdavačkih prava uz mnogo prevrata i drame, da bi početkom siječnja zadovoljno objavili da su od sada jedini izdavač The Sinking Cityja. Uz novu verziju koja uz optimizacije i uklanjanje Naconovog imena iz igre krajem veljače zamijenila staru, ovi ukrajinski developeri su paralelno spremali prvi prikaz The Sinking Cityja 2 kojeg su jučer premijerno prikazali i najavili izlazak iduće godine.

Smješten u potopljeni gradić Arkham, čije ime ruku na srce i nije pretjerano originalno, The Sinking City 2 će napraviti odmak od avanturističke orijentacije prethodnika i staviti naglasak na istraživanje, borbu i preživljavanje. Doduše, autori kažu kako će i za one koji to žele, detektivsko otkrivanje raznih tajni biti i dalje prisutno, no nije od tolikog značaja za razvoj priče i dovršavanje igre.

Prelazak u vode survival horora je prema riječima njihovog izdavačkog šefa Sergiya Oganesyana logičan odgovor na nove trendove u industriji igara i smatra kako je pravo vrijeme da počnu poduzimati "smjelije poteze".

Prema planu, uskoro će na Kickstarteru pokrenuti kampanju kako bi prikupili dodatna sredstva za, kako kažu, hitne slučajeve obzirom da su locirani u Ukrajini u kojoj su trenutno česti prekidi električne energije i možda će se u nekom trenutku trebati prebaciti u sigurnija područja. The Sinking City 2 je u izradi za PC, Xbox Series X|S i PlayStation 5, te ga već sada na Steamu možete uvrstiti na popis želja.