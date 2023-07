Epic Games Store daruje menadžersku simulaciju Train Valley 2

U narednih tjedan dana se na Epic Games Storeu dijeli simpatični Train Valley 2, a potvrđeno će ga naslijedit Murder by Numbers, dok se o šuška i o MMO-u The Elder Scrolls Online

Tradicija podjele besplatnih igara na tjednoj bazi se nastavlja i dalje. Govorimo dakako o Epic Games Storeu koji svakog četvrtka u poslijepodnevnim sati na svojim stranicama objavi novu ponudu, pa tako u narednih tjedan dana u kolekcije možemo uvrstiti Train Valley 2 bez ikakve naknade. Riječ je o mješavini nekoliko žanrova i premda na prvi pogled djeluje da je pred nama simulacija željeznice, ista je samo pokretač događaja u kojima aktivno sudjelujemo. Uz 18 modela lokomotiva i 45 vagona koje napretkom otključavamo, cilj je zaraditi prijevozom robe uz što manje troškove, a pred nama su mnogobrojni logistički problemi čijim će rješavanjem lokalna zajednica procvjetati i rasti, te će nam se otvarati nove prilike za zaradu.

Osim gomile scenarija koji se nalaze u osnovnoj igri, moguće je stvarati i vlastiti mape, što pak jamči dugotrajnu zabavu, a obzirom da je, kako smo rekli, Train Valley 2 potpuno besplatan, ništa vas ne prijeći da ga ubacite u košaricu do idućeg četvrtka. Tada će ga naslijediti indie avantura Murder by Numbers, što je na stranicama Epic Games Storea i jasno naglašeno, a šuška se i da će mu se pridružiti The Elder Scrolls Online, čime će ovaj skoro deset godina star MMO zaživjeti i na ovom servisu.