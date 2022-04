FIFA 22, Tribes of Midgard i Curse of the Dead Gods su besplatne igre PS Plusa za svibanj

Sony je najavio svibanjske besplatne naslove za članove PS Plusa koji će od utorka 3. svibnja u kolekcije moći uvrstiti igre FIFA 22, Tribes of Midgard i Curse of the Dead Gods

Krajem svakog mjeseca Sony nas redovito obavještava o novim naslovima koje će pretplatnici na njihov servis PS Plus moći uvrstiti besplatno u kolekcije. Za svibanj su u planu FIFA 22, Tribes of Midgard i Curse of the Dead Gods, a najava je ujedno i svojevrsni podsjetnik za one koji su možda zaboravili prisvojiti ovomjesečne besplatne naslove, kako im je ostalo svega par dana da svoje zbirke uz par klikova obogate sa Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated i Slay the Spire.

FIFA 22 (PS4, PS5)

Iako već godinama slušamo kako svako izdanje nogometne simulacije FIFA ne donosi ništa novo u odnosu na prethodnika, nema sumnje kako je riječ o trenutno najpopularnijem serijalu ovog žanra. Nova FIFA 22 donosi preko 17 tisuća igrača iz čitavog svijeta, preko 700 timova i 90 stadiona, kao i više od 30 raznih liga. Osim ponuđenih timova, igrači imaju priliku kreirati i voditi svoj klub iz snova, dizajnirati dresove, vlastiti stadion, te odlučiti žele li odmah igrati u ligama elitnih momčadi ili polako krčiti svoj put od samog dna.

Osim menadžerske uloge, u ovu sportsku avanturu se možemo upustiti i kao igrač koji će od neznanog nogometaša postati svjetski poznata zvijezda za kojeg će se najpoznatiji klubovi današnjice otimati. Dakako, ne treba zaboraviti ni FIFA Ultimate Team ili skraćeno FUT, kako već godinama nazivamo ovaj najpopularniji način igranja, a u istom između tisuća igrača biramo najbolje za svoje klubove, te se natječemo protiv računala ili ostalih igrača ove iznimno brojne zajednice koja će od utorka zasigurno još dodatno narasti.

Tribes of Midgard (PS4, PS5)

Iako je za mnoge upravo FIFA 22 zvijezda ponude u svibnju, osobno smo više bacili oko na Tribes of Midgard, akcijski RPG s jakim naglaskom na kooperativno igranje. U istog su uvršteni brojni elementi poput akcije, preživljavanja, pa čak i roguelitea, a osnovu čini obrana naših sela protiv smrtonosnih duhova i divova koji pokušavaju uništiti sjeme Yggdrasila, svetog nordijskog stabla kojeg smo se zakleli zaštiti i time spriječiti kraj svijeta, odnosno Ragnarok.

Uz podršku igranja do deset igrača, svaka nova partija nas vodi u proceduralno generirani svijet praktički bez ičega, da bi napretkom i sakupljanjem iskustva unaprjeđivali odabranu klasu, izrađivali sve bolju opremu i oružja, te otkrivali unikatne rune koje će vidno poboljšati naš učinak. Iako je Tribes of Midgard moguće zaigrati i samostalno, autori preporučuju minimalno četiri igrača koji će komunikacijom i zajedničkim planiranjem dogurati daleko dalje od usamljenog ratnika. Isprobajte u svakom slučaju.

Curse of the Dead Gods (PS4)

Posljednja igra koju ćemo tijekom svibnja moći uvrstiti u zbirke je Curse of the Dead Gods, još jedan roguelike, ali namijenjen isključivo solo igranju. Uz izometrijski pogled, igrači preuzimaju ulogu istraživača koji će se zaputiti u tri tamnice u potragu za bogatstvom, moći i vječnim životom. Kako i dolikuje, tamnice su proceduralno generirane, tako da svako novo igranje neće biti nalik prethodnom, pa će i smrtonosne zamke i protivnici biti drugačije raspoređeni.

Napredak donosi nove nadogradnje i oružja podijeljena u deset različitih klasa koje definiraju stil igranja, dok posebnim blagom možemo kupiti i trajne nadogradnje koje nam ostaju i u novim pokušajima prelaska igre. Kako god bilo, Curse of the Dead Gods ne zvuči nimalo loše, a u prilog mu idu i ocjene čiji je prosjek na svim platformama oko osamdesetak posto.