Fortnite odlazi iz Kine

Kineski igrači Fortnitea više neće moći pristupiti igri od 15. studenog 2021. godine, kada će Epic Games ugasiti servere.

„Test Fortnitea došao je do kraja. Ugasit ćemo servere u bliskoj budućnosti. Hvala svima koji su se 'ukrcali u autobus' i sudjelovali u Fortnite testu“, obavijestio je kratko Epic Games na njihovoj službenoj kineskoj web stranici.

Naime, Epic Games se 2018. godine udružio s kineskim tehnološkim konglomeratom, Tencentom, u svrhu izbacivanja Fortnitea u Kini. Međutim, kao što to i inače biva u toj zemlji, bilo je potrebno napraviti pojedine izmjene u videoigri, kako bi ona uopće mogla biti legalna za tamošnje igrače, piše CNET.

Iz tog je razloga Epic morao ukloniti sve motive lubanja iz igre, igrači nisu mogli kupiti V Bucks te su dobivali napomene da odu učiti ako su igrali dulje od 90 minuta radnim danom. Osim toga, ako su se neki baš jako „opustili“ pa su odlučili odigrati više od 180 minuta, dočekala bi ih ova poruka:

-„Igrali ste tri sata, experience rate pao je za 50 posto, izazovi su onemogućeni, za dobrobit svoga zdravlja, odmah se odmorite i napravite vrijeme za učenje“

Nadalje, navodi se i da je jedno od glavnih pravila igre promijenjeno, pa su tako svi oni koji su ostali živi duže od 20 minuta, proglašeni pobjednicima.

Epic nije naveo zašto se odlučio na ovaj potez, no pretpostavlja se da su ih za to potaknula ograničenja kineskih regulatora kojima pokušavaju smanjiti sve veću ovisnost o videoigrama. Podsjetimo, mlađi od 18 godina mogu igrati online videoigre samo u razdoblju od 20 do 21 sat po lokalnom vremenu petkom, vikendom i praznicima.