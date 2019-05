Free-to-play RPG Dauntless dostupan za igranje

Razvojni tim Phoenix Labs svoj je prvi projekt imena Dauntless javnosti prikazao za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards prije dvije i pol godine. Radi se o akcijskom RPG-u čija se radnja odvija u fantazijskom svijetu kojeg je razorila kataklizma nakon koje su se počele pojavljivati ogromne beštije Behemoths. Kao i u serijalu Monster Hunter vi preuzimate ulogu lovca koji će ih sasjeći i od njih napraviti nova oružja i opremu kako bi se mogli uhvatiti ukoštac sa sve opasnijim varijantama tih čudovišta, a možete to raditi sami ili u grupama s još tri druga igrača.

Igra je prvi put postala dostupna kroz zatvorenu alfu, a PC igrači već godinu dana mogu besplatno sudjelovati u otvorenom beta testiranju. Njemu je danas stigao kraj i tim je spreman ponuditi igru svim zainteresiranim igračima u free-to-play obliku na računalima, kao i na PlayStationu 4 i Xboxu One. Svi oni koji su zaigrali igru u beti moraju povezati svoje Phoenix Labs i Epic Games korisničke račune, osim ako ne želite krenuti ispočetka, dok konzolaši moraju povezati Xbox Live ili PSN račune s Epic Gamesom. Instrukcije za povezivanje računa možete pronaći ovdje.

Kao i kod Monster Huntera, stil igranja vezan je uz oružja koja koristite, no u odnosu na taj Capcomov serijal svaku beštiju ćete prije napada morati proučavati kako biste saznali koje slabosti ima i koji će vam biti najbolji put do pobjede. Akcija se odvija iz trećeg lica, a nakon svake uspješno obavljene misije dobivate novu opremu.

Budući da se radi o F2P igri, tim mora nekako zarađivati novce, pa su se odlučili na kozmetičke mikrotransakcije i prodavanje Season Passeva u stilu battle royale igara. U slučaju Dauntlessa svi koji danas počnu igrati mogu nabaviti Hunt Pass za petu sezonu i to u tri varijante: Basic Track, Elite Track i Elite Track Bundle. Prvi je besplatan za sve igrače, dok za druga dva morate izdvojiti 1000, odnosno 2400 Platinuma (oko 10, odnosno 24 američka dolara). Budući da je tim posebno naglasio da žele da napredak igrača bude vezan isključivo uz njihove vještine, sadržaj Hunt Passa uključuje kozmetičke dodatke uz Mastery Experience bonus koji će vam omogućiti nešto brže leveliranje. Za sve informacije za Hunt Pass zaputite se na ove stranice, a u nastavku možete pogledati kratak video koji pokazuje neke od sadržaja koje on uključuje. Hidden Blades Hunt Pass moći ćete nabaviti do 9. srpnja, a leveliranje odrađujete kroz tjedne izazove, prikupljanje raznih itema i lomljenje dijelova Behemotha.

Ako vam sve to zvuči barem donekle privlačno, Dauntless možete nabaviti odmah i vidjeti sami o čemu se radi, već kad je preuzimanje i igranje besplatno. Za PC verziju se zaputite u Epic Games Store, dok ćete one za PS4 i Xbox One pronaći u trgovinama na svakoj konzoli. Velika stvar je podrška za cross-play način igranja između sve tri platforme, čime se ova igra pridružila izuzetno ekskluzivnom klubu u kojem se nalaze još Rocket League i Fortnite. Igra je već u svojim ranim fazama razvoja privukla više od tri milijuna igrača, pa ako tim bude stalno dodavao sadržaje i poboljšavao igru, mogla bi dugo živjeti. Sve ostale informacije možete potražiti na službenim stranicama, a ispod teksta bacite oko na najnoviji trailer.