Frozenbyte najavio Trine 5: A Clockwork Conspiracy, igramo ga ovog ljeta

Posljednje, četvrto, poglavlje serijala Trine punog naziva Trine 4: The Nightmare Prince smo zaigrali u listopadu 2019. i pozdravili povratak prokušanom konceptu. Naime, dok su prva dva dijela na račun "2.5D" platformske igrivosti dobila brojne hvale, u Trine 3: The Artifacts of Power je ekipa Frozenbytea odlučila prebaciti priču u 3D svijet što nije prošlo baš najbolje, što su uspješno ispravili u "četvorki".

Srećom po nas, očito su naučili lekciju, pa nam svježe najavljeni Trine 5: A Clockwork Conspiracy ponovo vodi u prepoznatljivu igrivost uz potpuno novu priču obogaćenu vizualno najbogatijom scenografijom do sada, te nekim novim elementima.

Kao i ranije, na raspolaganju su nam tri poznata heroja, Amadeus the Wizard, Zoya the Thief i Pontius the Knight kojima možemo upravljati u single-playeru, kao i u kooperativnoj akciji s podrškom do četiri igrača. Ovaj put će naši odabranici morati stati pred zastrašujuću vojsku Clockworksa, mehaniziranih čudovišta protiv kojih će koristiti potpuno novi sustav sposobnosti prilagođen svakom liku, te uz novu mehaniku borbe usput rješavati zagonetke u samom okruženju što je i ranije činilo veliki dio igrivosti.

Premda još uvijek nije poznat točan datum izlaska, u promotivnom video zapisu kojeg možete odgledati uz ovu objavu stoji kako ga možemo očekivati tijekom ljeta u verzijama za PC, PlayStation, Xbox i Switch.