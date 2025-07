Umro Julian LeFay, 'otac' Elder Scrollsa

"S dubokom tugom i teškim srcima obavještavamo našu zajednicu o smrti Juliana LeFaya, našeg voljenog tehničkog direktora i suosnivača Once Lost Gamesa", napisali su njegovi kolege u objavi na Blueskyju.

LeFay je proveo većinu 1990-ih u Bethesdi i radu na seriji Elder Scrolls do kraja '90-ih, iako je karijera počela još krajem 80-tih gdje je komponirao glazbu za igre: na Amigi Sword of Sodan, kao i za Where's Waldo za NES, a radio je na dizajnu i programiranju Wayne Gretzky Hockeya, DOS verzije Dragon's Laira te dvije DOS igre temeljene na filmskoj franšizi Terminator.

Početkom '90-ih pridružio se Bethesdi na RPG-u koji će postati The Elder Scrolls: Arena. Iako je poznati kreativni direktor Todd Howard vodio franšizu od njezine treće epizode, The Elder Scrolls: Arena i The Elder Scrolls II: Daggerfall uglavnom je vodio LeFay.

LeFay je napustio Bethesdu 1998., ali ipak je radio i na Morrowindu kao vanjski suradnik.

Od 2019. LeFay je radio na „duhovnom nasljedniku“ Arene i Daggerfalla nazvanom The Wayward Realms. Projekt je djelomično financiran na Kickstarteru i još je u razvoju.

Ranije ovog mjeseca studio Once Lost Games objavio je da se LeFay godinama borio s rakom te da su njegovi liječnici zaključili da mu nije ostalo puno vremena. Zbog toga se povukao iz svakodnevnog rada na projektu kako bi proveo vrijeme s obitelji.