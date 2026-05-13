Funcom zatvara gomilu servera Dune: Awakeninga

Zbog laganog odljeva igrača i činjenice da neki serveri Dune: Awakeninga zjape prazni, Funcom je za kraj mjeseca najavio gašenje čak 126 servera, mahom iz Europe i Sjeverne Amerike

Funcom je krenuo prilično dobro s Dune: Awakeningom, MMORPG-om smještenim u popularni SF svijet u kojem smo se svojevremeno i sami dobro zabavili. Doduše, brojni problemi i nedostatak adekvatne podrške developera doveli su do odljeva igrača, pa se prema podacima portala SteamDB u njemu trenutno zabavlja u prosjeku 9.000 igrača istovremeno.

Nije to grozna brojka, no svakako je premala ako pogledamo gomilu servera koji su u početku pušteni u rad kako bi zadovoljili veliku navalu, a trenutno uglavnom zjape prazni.

Zbog toga je Funcom najavio gašenje neaktivnih servera ili onih na kojima obitava mali broj igrača, što nije začuđujući potez i brojni MMO-i prolazili su kroz takve nužne rezove, no brojka od čak 126 servera koji će uskoro prestati s radom, od čega najveći broj iz Europe i Sjeverne Amerike, zvuči u najmanju ruku impresivno.

Prema najavi, zahvaćeni serveri ugasit će se 26. svibnja, no igrači koji na njima imaju likove prije toga će dobiti obavijest da mogu započeti s njihovim transferom i migracijom cjelokupnog inventara na servere koji ostaju aktivni.

Sam proces za sve je potpuno besplatan, a ukoliko netko odluči prebaciti lika na privatni server ili u svijet kreiran na vlastitom računalu, mora imati na umu da je taj proces jednosmjeran i da ga više neće moći vratiti na službene servere. Detaljnije informacije o ovim promjenama, kao i popis zahvaćenih servera, potražite na službenim web stranicama.