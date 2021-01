Galactic Civilization III besplatan u Epic Games Storeu

Nakon što je Epic Games prošlog tjedna razveselio igrače dijeljenjem Star Wars Battlefronta II, u toj mjeri da su serveri imali poteškoća zbog navale, ovog tjedna se besplatno dijeli znanstveno-fantastična strategija. Već smo znali da ćemo od ovog četvrtka svoju kolekciju moći proširiti s najnovijom igrom u Stardockovom serijalu, pa se svi zainteresirani igrači mogu zaputiti u Epic Games Store i preuzeti Galactic Civilizations III.

Prva verzija igre ove će godine proslaviti šesti rođendan, a od 2015. godine je razvojni tim pripremio velik broj DLC-ova, nekoliko ekspanzija, uz besplatne nadogradnje i zakrpe kojima su dodavali nove sadržaje i balansirali iskustvo. Epic dijeli osnovnu verziju igre, pa ako želite dodatke, morat ćete ih platiti.

Sljedeći tjedan će također biti nešto skromniji, ali Dandara: Trials of Fear Edition je zanimljiva indie igra s neobičnim mehanikama. Ipak, nemamo se baš što žaliti. Otkad su počeli krajem 2018. godine, Epic Games je igračima omogućio da besplatno preuzmu čak 170 igara, većinom vrlo kvalitetnih. Kao i svakog tjedna, podsjetit ćemo vas kada dođe do smjene, a do tada možete vidjeti možete li postati najjača sila u vašoj galaksiji.