GOG potvrđuje: Službena Galaxy aplikacija napokon stiže na Linux

Nakon godina čekanja i nagađanja, GOG je i službeno potvrdio da radi na nativnoj verziji svoje Galaxy desktop aplikacije za Linux. Iako je projekt u ranoj fazi, ovo je velika vijest za sve gamere na Linuxu

Bug.hr nedjelja, 8. veljače 2026. u 09:05

Dugo očekivana vijest za sve zaljubljenike u Linux i gaming napokon je dobila službenu potvrdu. GOG, popularna platforma za distribuciju videoigara, nedavno je objavio oglas za posao u kojem traži starijeg softverskog inženjera za portanje svoje desktop aplikacije Galaxy na Linux. Nedugo zatim, The Verge je izvijestio da je GOG tim u sklopu Reddit AMA sesije potvrdio kako je rad na nativnoj podršci za Linux već započeo.

Ovaj potez označava važan korak za GOG i cijelu Linux igraću zajednicu, koja je godinama ovisila o neslužbenim rješenjima i alatima poput Lutrisa ili Heroic Games Launchera za pristup svojoj GOG kolekciji igara.

Rana faza razvoja, ali jasan smjer

Prema objavama na Redditu, još je uvijek prerano za davanje bilo kakvih konkretnih datuma izlaska. Ipak, osnivač i izvršni direktor tvrtke, Michał Kiciński, izjavio je: "Osobno sam veliki obožavatelj Linuxa." Sam oglas za posao naziva Linux "sljedećom velikom granicom" u svijetu gaminga, što jasno pokazuje da GOG prepoznaje rastuću važnost ovog operativnog sustava na tržištu. U trenutku kada Microsoft nastavlja frustrirati korisnike guranjem AI značajki u svaki kutak Windowsa, sve više igrača traži alternative, a Linux se nameće kao sve privlačnija opcija.

Kiciński nije podijelio mnogo detalja o planovima, ali je dao naslutiti smjer u kojem se kreću:

"Trenutno smo u vrlo ranoj fazi, ali naravno da vidimo rastuću popularnost i važnost ovog OS-a za igrače i slažemo se s njegovom vrijednošću. Započeli smo proces zapošljavanja za starijeg inženjera koji bi nam pomogao u tome. Što se tiče specifičnosti, u ovom trenutku ne možemo puno podijeliti. Unatoč tome, rad je započeo i ovo će se jednog dana pojaviti na GOG-u. Toliko možemo reći."

Dolazak službene GOG Galaxy aplikacije na Linux zasigurno će dodatno ojačati poziciju tog operativnog sustava kao ozbiljne gaming platforme. Iako ćemo na konačan proizvod morati još pričekati, sama činjenica da je rad započeo predstavlja pobjedu za sve koji zagovaraju otvoreniji i raznolikiji ekosustav PC gaminga.

