AI botovi preuzimaju Internet, web stranice gube ljudske posjete

Izdavači se suočavaju s ozbiljnim problemom sve manjih stopa klikanja (CTR), a novi podaci otkrivaju glavnog krivca: umjetnu inteligenciju. Čini se kako AI botovi velikom brzinom preuzimaju internetski promet, mijenjajući iz temelja način na koji funkcionira digitalni ekosustav.

Prema informacijama tvrtke Tollbit, u posljednjim mjesecima 2025. godine zabilježen je jedan posjet AI bota na svakih 31 posjet ljudi. Za usporedbu, početkom iste godine taj je omjer iznosio 1:200, što svjedoči o eksplozivnom rastu automatiziranog prometa. Istovremeno, kako ljudi sve više izravno komuniciraju s umjetnom inteligencijom umjesto da posjećuju web stranice, ljudski promet je zabilježio pad od oko pet posto između trećeg i četvrtog tromjesečja 2025. godine. Sasvim je jasno da je porast korištenja AI alata odgovoran za ovu promjenu. Dok je promet botova za treniranje modela pao za oko 15 posto, promet RAG botova porastao je za 33 posto, a AI robota za indeksiranje za čak 59 posto.

Botovi ignoriraju pravila, izdavači trpe štetu

Apsolutni predvodnik u prikupljanju podataka je OpenAI. Njegov RAG bot, poznat kao 'ChatGPT-User', bio je otprilike pet puta aktivniji od drugog najaktivnijeg bota koji pripada Meti i čak 16 puta aktivniji od agenta tvrtke Perplexity. Promjena se ne događa samo na strani botova, već i kod samih korisnika. Zasebno istraživanje citirano u izvješću TechRadara otkrilo je da više od trećine (37%) aktivnih korisnika AI alata sada započinje svoja pretraživanja putem umjetne inteligencije poput ChatGPT-a ili Geminija, umjesto korištenjem tradicionalnih tražilica.

Ono što dodatno zabrinjava jest činjenica da botovi često ne poštuju postavljena pravila. Analiza je pokazala da se robots.txt, datoteka s uputama koja automatiziranim botovima govori koje dijelove stranice smiju, a koje ne smiju indeksirati, ignorira u prosjeku u 30 posto slučajeva. Kod bota ChatGPT-User taj postotak raste na čak 42 posto. Budući da se robots.txt oslanja isključivo na dobru volju i ne može se nametnuti, ove su upute u praksi postale zastarjele. To nije jedina loša vijest za izdavače koji se već bore s padom prometa. Web stranice bez izravnih ugovora o licenciranju s AI tvrtkama zabilježile su pad stope klikanja (CTR) za otprilike tri puta između drugog i četvrtog tromjesečja 2025. godine. Čak ni oni s ugovorima nisu imuni, jer i njihove CTR stope također bilježe pad.

S obzirom na sve navedeno, Tollbit poziva regulatore da interveniraju kako bi se uspostavili prihvatljivi obrasci ponašanja za AI i zaštitilo intelektualno vlasništvo. No, kako umjetna inteligencija ne pokazuje znakove usporavanja, jasno je da internet prolazi kroz veliku transformaciju. Vlasnici web stranica trebali bi se pripremiti za budućnost u kojoj će AI botovi postati njihovi primarni čitatelji.