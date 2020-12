Halo Infinite tek na jesen iduće godine

Kada je Xbox tim otkrio novu konzolu u zelenom taboru i počeo pričati o igrama koje će igrači na njoj moći igrati, Halo Infinite trebala je biti jedna od prvih koje će izaći kada i sama konzola. Bungijev serijal jedan je od najpoznatijih i najvažnijih za Microsoftovu konzolu, ali nakon prikaza gameplayja na koji su fanovi burno i dosta negativno reagirali, pala je odluka da je bolje odgoditi novu igru.

Halo Infinite je trebao izaći 10. studenog, kada i Xbox Series X i Xbox Series S, no 343 Industries dobio je dodatno vrijeme za poboljšavanje i uljepšavanje iskustva kako bi svi bili sretni i zadovoljni. Do sada nismo znali koji su im točno planovi, ali nakon podugačke objave na službenom blogu saznali smo da će Master Chief biti u akciji u jesenskim mjesecima 2021. godine.

Joseph Staten, čovjek koji je radio na svim nastavcima u serijalu u raznim ulogama, uzeo je pauzu prije sedam godina, ali se ovog ljeta vratio i sada pomaže timu da dovrše igru. Okvirni datum izlaska podijelio je odmah u uvodu, a ostatak tima pričao je o raznim dijelovima igre. Najprije su se dotakli poboljšanja izgleda i rekli kako prvi gameplay prikaz nije imao dovršen art i izgled, te nije zadovoljavao Halo standarde bez obzira na to što se odnosilo na igru koja nije dovršena. Zbog toga su se bacili na posao i pokazali dio par slika poboljšanja i dodali kako jedva čekaju igračima pokazati na onome što rade.

Drugi dio odnosio se na multiplayer aspekt nove Halo igre za koji je opet rečeno da će biti free-to-play, a objavljeni su i neki detalji oko podešavanja izgleda vaših virtualnih vojnika. Za kraj se Staten poručio da će nastaviti s izdavanjem ovako detaljnih blogova kako bi igrači bili u toku s onime što dodaju i mijenjaju. Svi koji žele biti u toku s novostima za ovu, a i sve druge igre u serijalu Halo mogu pratiti ove stranice, dok će one posvećene Infiniteu otkriti sve što je 343 Industries do sada bio spreman objaviti. Ako ne dođe do još koje odgode, iduće jeseni ćete Halo Infinite moći igrati na Xbox One, Xbox Series X i S konzolama, kao i na PC-u.