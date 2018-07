Hello Games objavio detalje i trailer za novu No Man's Sky nadogradnju

Prije dva mjeseca je razvojni tim Hello Games objavio planove za svoju ambicioznu igru koja je velikom broju igrača ostavila gorak okus u ustima kada je izašla. Nakon dvije godine uspjeli su u igru ubaciti sve ono što su rekli da će imati, a cijelu će priču zaokružiti ubacivanje multiplayera. Od idućeg tjedna više nećete sami istraživati taj proceduralno generirani svemir, već ćete to moći raditi i s prijateljima.

Kako je izlazak nadogradnje koju su nazvali Next veoma blizu, odlučili su detaljnije opisati što će ona sve donijeti i prikazati gameplay. Osim što će nadogradnja besplatno stići u PC i PS4 verzije igre, igrači koji se igraju na Xboxu One moći će po prvi puta istražiti svijet No Man's Skyja.

Tim je glavne promjene podijelio u četiri skupine, pa ćemo ih prenijeti redoslijedom kojim su i oni to napravili. Najveća promjena je, naravno, već spomenuti multiplayer, a evo što sve možete raditi: udružite se s prijateljima ili putujte i istražujte galaksiju sa strancima, pomognite prijateljima da ostanu živi ili za preživljavanje zagorčavajte drugima život, mala skloništa ili veliki kompleksi koje izgradite dijelite s drugima, borite se u velikim svemirskim bitkama, upuštajte se u trke po raznim vanzemaljskim planetima i gradite staze koje možete dijeliti s drugim igračima online te po želji podesite izgled lika kako biste se razlikovali od drugih.

Što se tiče promjene izgleda igre, sada ćete moći birati želite li igrati iz prvog ili trećeg lica, neovisno o tome jeste li na kopnu ili u letjelici. Tim je također poradio na grafici, pa će bolje izgledati i svemir i sami planeti jer su poboljšane teksture tla, vode i oblaka kako bi okoliš izgledao što življe. Posljednja stvar koju su spomenuli je da su se pobrinuli za izgled brodova, NPC-jeva i zgrada.

Već kad smo spomenuli zgrade, sada ćete ih moći sami graditi bilo gdje na planetima, a vaše kreacije će moći biti mnogo kompleksnije i veće. Osim na kopnu, moći ćete graditi i one podvodne, a u izvršavanju ideja će vam pomoći na stotine novih dijelova koje ćete moći koristiti kod izgradnje. Kao dodatni bonus, moći ćete imati i više od jedne baze.

Za kraj se spominje mogućnost sastavljanja i upravljanja teretnjacima koje zatim možete slati na ekspedicije kako bi vam pomogli s otkrivanjem određenih sustava. Nakon što izgradite svoj brod koji će upravljati flotom, možete na njega pozvati prijatelje i zajedno se upustiti u izazovne misije koje će vam nuditi Galactic Commission Station.

Hello Games kaže kako je ovo izuzetno važna nadogradnja za njih, ali kako se radi samo o još jednom koraku u putovanju u koje su se upustili. Imaju u planu besplatnim nadogradnjama dorađivati svoju igru do daljnjeg, a za kraj su se zahvalili igračima koji su nastavili igrati igru i omogućili im da poboljšaju i dalje rade na No Man's Skyju.

Nadogradnja Next postat će dostupna 24. srpnja za PC i PlayStation 4, dok će vlasnici Xboxa One u Europi morati pričekati 27. srpanj kako bi zaigrali igru. Ispod teksta se nalazi spomenuti trailer koji prikazuje većinu tih novih promjena, a ako vam treba više detalja, posjetite službene stranice.