Hrvatska igra Midwintär predstavljena na Gamescomu, potpisan vrijedan izdavački ugovor

Američka izdavačka kuća Rogue Games i razvojni tim Gamechuck iz Zagreba su potpisali izdavački ugovor u vrijednosti od preko milijun kuna za njihov slijedeći projekt Midwintär. Gamechuck je od 2017. od kada postoji objavio interaktivni strip All You Can Eat, Humble Original naslov vApe Escape, arkadu Speed Limit, a uz rad na Midwintäru, trenutno dovršavaju prvo poglavlje avanturističkog RPG-a Trip the Ark Fantastic.

Midwintär je akcijska stealth igra inspirirana srednjovjekovnim horor folklorom s jakim naglaskom na priču. Uz promjenu tempa igrivosti od brze akcije do promišljenog taktiziranja, autori kao jedan od važnih elemenata igrivosti navode širenje glasina među neigrivim likovima.

Naime, trominutni ciklus izmjene dana i noći donosi i drugačiju igrivost, pa ćemo preko dana u ljudskom obliku širiti glasine i obijati brave kako bismo priredili teren za noćno divljanje u obliku moćnog čudovišta. Svaki NPC ima skalu sumnjičavosti na koju glasinama možemo utjecati, te u isto vrijeme regulirati pokazivač panike u selu koji mijenja ponašanje svih likova. Tijekom noći su nam na izbor vještica, vukodlak i vampir, svaki sa svojim sposobnostima i drugačijim pristupom igrivosti, a isti će biti dostupni i u lokalnom kooperativnom multiplayeru za tri igrača uz podijeljeni ekran.

Da ne bi bilo zabune, naša čudovišta su na plemenitoj misiji protiv zlokobnog religijskog kulta, a kako to izgleda u praksi pogledajte u promotivnom videu kojim je Midwintär na Gamescomu predstavljen igračima.