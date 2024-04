Indie strategija Dead Season donosi potezno taktiziranje protiv hordi zombija

Zanimljivih igara na temu preživljavanja zombijevske apokalipse ima poprilično, a uskoro će im se pridružiti i novi obećavajući uradak pod nazivom Dead Season. Riječ je o projektu programera i dizajnera Pavela Khareva koji se predstavlja kao Snail Bite Games, a svoju strast prema zombijima i igrivosti kakvu su proslavile igre poput XCOM-a je odlučio pretočiti u vlastiti indie naslov.

Potpuno očekivano, igra nam daje na raspolaganje šačicu još uvijek nezaraženih osoba koji će pokušati preživjeti najezdu nemrtvih svim priručnim sredstvima na koja nalete. Prema opisu, Dead Season je u potpunosti single-player igra sastavljena od šesnaest povezanih scenarija pažljivo dizajniranih kako bi igrači morali dobro promisliti par poteza unaprijed, ali istovremeno imali i dovoljnu slobodu za potencijalni ispravak pogrešnih odluka. Osnovu napretka čini prikradanje, jer podizanje previše buke znači i privlačenje pažnje većeg broja neprijatelja, dok oni obližnji postaju agresivniji i jači.

To ponekad neće biti moguće, jer se u nekim situacijama potrebno utvrditi zakucavanjem dasaka na prozore, no isto tako je izazivanjem alarma na automobilu moguće odvući pažnju horde i neopaženo se provući iza njihovih leđa. Dakako, kad prikradanje padne u vodu, uvijek ostaje otvoreni sukob u kojem će nam biti na raspolaganju sva sila oružja, od sjekira i motornih pila, do raznih vrsta vatrenog oružja, pa čak i vozila. Prema planu, Dead Season bismo trebali zaigrati ove godine, a prije pune verzije, na Steamu će postati dostupna i demo inačica.