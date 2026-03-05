Idući tjedan gasi se Highguard, igra koja nije poživjela niti dva mjeseca

Iznenadna najava, ubrzani izlazak, premalo sadržaja i još brojne druge stvari rastjerali su igrače, pa autori Highguarda nisu imali druge nego najaviti gašenje servera

Da Highguard nema neku presvijetlu budućnost znali smo netom nakon službenog predstavljanja na The Game Awardsima krajem prošle godine. Igru potpisuje Wildlight Entertainment, sastavljen od prebjega iz Respawn Entertainmenta zaslužnih za igre kao što su Apex Legends i Titanfall, no iskustvo im očito nije bilo dovoljno da među velike igrače free-to-play multiplayer pucačina ubace svoj uradak.

Objavljen već 26. siječnja, s vidnim nedostatkom sadržaja, što smo i spomenuli u našem osvrtu, Highguard je polako, ali sigurno gubio igrače, što dokazuju i statistike portala SteamDB, iz kojih je vidljivo da je posljednjih dana broj igrača varirao oko petstotinjak istodobno, što svakako nije dovoljno za daljnje održavanje servera, a kamoli za neku zaradu.

Iako su developeri najavljivali čuda od sadržaja koje bi umetali u mjesecima koji slijede, šačica igrača koju tumaranje praznim područjima i odranije viđene mehanike, pokupljene iz brojnih sličnih igara, još uvijek zabavljaju, to neće dočekati.

Naime, u jučerašnjoj objavi autori su najavili gašenje servera već idući tjedan, pa će 12. ožujka, niti dva mjeseca od lansiranja, Highguard postati neigriv. Nadodaju kako su zahvalni na preko dva milijuna igrača koji su igru ipak isprobali, ali su isto tako svjesni da nisu uspjeli okupiti kritičnu masu te da je odluka o gašenju bila jedino valjano rješenje.

Highguard je samo jedna od igara koje su neslavno propale ubrzo nakon pokretanja, iako svakako nije rekorder po brzini kojom su to uspjele ostvariti. Concord, u koji je Sony utukao milijune i koji je uspio poživjeti dva tjedna, i dalje pamtimo kao jednu od najbrže ugašenih igara, a pred nama je i Marathon, koji izlazi sutra.

Iako prve reakcije igrača nisu bile baš najbolje, posljednje informacije onih koji su zaigrali testne verzije govore da je u igri dosta toga poboljšano, no vidjet ćemo je li Bungie uspio napraviti igru koja će ih ponovno uzdići na scenu ili će biti posljednja u njihovoj dugogodišnjoj karijeri.

Naime, Sony više nije milostiv prema osrednjim ili lošim projektima i ugasio je već podosta timova koji nisu zadovoljili njihova očekivanja, a Bungie je već neko vrijeme na crnoj listi zbog slabih ekspanzija za Destiny 2, čija se zajednica igrača raspada.