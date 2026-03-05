Idući tjedan gasi se Highguard, igra koja nije poživjela niti dva mjeseca

Iznenadna najava, ubrzani izlazak, premalo sadržaja i još brojne druge stvari rastjerali su igrače, pa autori Highguarda nisu imali druge nego najaviti gašenje servera

Damir Radešić četvrtak, 5. ožujka 2026. u 09:00

Da Highguard nema neku presvijetlu budućnost znali smo netom nakon službenog predstavljanja na The Game Awardsima krajem prošle godine. Igru potpisuje Wildlight Entertainment, sastavljen od prebjega iz Respawn Entertainmenta zaslužnih za igre kao što su Apex Legends i Titanfall, no iskustvo im očito nije bilo dovoljno da među velike igrače free-to-play multiplayer pucačina ubace svoj uradak.

Objavljen već 26. siječnja, s vidnim nedostatkom sadržaja, što smo i spomenuli u našem osvrtu, Highguard je polako, ali sigurno gubio igrače, što dokazuju i statistike portala SteamDB, iz kojih je vidljivo da je posljednjih dana broj igrača varirao oko petstotinjak istodobno, što svakako nije dovoljno za daljnje održavanje servera, a kamoli za neku zaradu.

Iako su developeri najavljivali čuda od sadržaja koje bi umetali u mjesecima koji slijede, šačica igrača koju tumaranje praznim područjima i odranije viđene mehanike, pokupljene iz brojnih sličnih igara, još uvijek zabavljaju, to neće dočekati.

Naime, u jučerašnjoj objavi autori su najavili gašenje servera već idući tjedan, pa će 12. ožujka, niti dva mjeseca od lansiranja, Highguard postati neigriv. Nadodaju kako su zahvalni na preko dva milijuna igrača koji su igru ipak isprobali, ali su isto tako svjesni da nisu uspjeli okupiti kritičnu masu te da je odluka o gašenju bila jedino valjano rješenje.

Highguard je samo jedna od igara koje su neslavno propale ubrzo nakon pokretanja, iako svakako nije rekorder po brzini kojom su to uspjele ostvariti. Concord, u koji je Sony utukao milijune i koji je uspio poživjeti dva tjedna, i dalje pamtimo kao jednu od najbrže ugašenih igara, a pred nama je i Marathon, koji izlazi sutra.

Iako prve reakcije igrača nisu bile baš najbolje, posljednje informacije onih koji su zaigrali testne verzije govore da je u igri dosta toga poboljšano, no vidjet ćemo je li Bungie uspio napraviti igru koja će ih ponovno uzdići na scenu ili će biti posljednja u njihovoj dugogodišnjoj karijeri.

Naime, Sony više nije milostiv prema osrednjim ili lošim projektima i ugasio je već podosta timova koji nisu zadovoljili njihova očekivanja, a Bungie je već neko vrijeme na crnoj listi zbog slabih ekspanzija za Destiny 2, čija se zajednica igrača raspada.

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi