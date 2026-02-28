Highguard - Izgubljeni identitet

Grupa developera iz Respawn Entertainmenta prije tri godine odlučila se osamostaliti i osnovala Wildlight Entertainment. Govorimo o prilično zvučnim imenima, kao što je Chad Grenier, koji je upravljao razvojem Apex Legendsa, a zajedno s ostatkom tima radio je i na određenim poglavljima serijala Call of Duty te na Titanfallu. Svoj prvi projekt držali su u strogoj tajnosti te su tek krajem prošle godine na ceremoniji The Game Awards najavili Highguard. Na iznenađenje mnogih, objavili su i da je igra dovršena te da stiže na tržište krajem siječnja, što se i obistinilo. Na prvi pogled riječ je o zanimljivoj free-to-play PvP pucačini koja je zamišljena kao servis koji će kroz sezone, odnosno epizode, kako se u Highguardu nazivaju, redovnim nadogradnjama ubacivati sve više sadržaja.