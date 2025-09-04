World of Tanks dobio je najveću nadogradnju do sada i privukao velik broj igrača

Besplatna arkadna pucačina World of Tanks od jučer nosi oznaku 2.0 i poziva nove igrače i veterane da isprobaju što je novo u ovom online svijetu

Damir Radešić četvrtak, 4. rujna 2025. u 11:13

Najavu velikog iznenađenja vezanog uz free-to-play akcijsku pucačinu World of Tanks dobili smo tijekom proljeća, a jučer je ovaj naslov zaživio u verziji 2.0. Okrugla brojčana oznaka jasno govori da nije riječ o uobičajenom balansiranju i dodavanju sitnica, već o velikoj nadogradnji kakva nije viđena praktički od izlaska iz beta verzije davne 2011. godine.

Nova nadogradnja donosi čak 16 novih Tier XI tenkova od kojih svaki ima unikatnu mehaniku, dodatno je balansirano preko 350 postojećih vozila, garaža je grafički osvježena, a igra je dobila i novo korisničko sučelje koje će veteranima u početku izgledati zbunjujuće, no na njega se vrlo lako naviknuti.

Od ostalih novosti spomenimo kako je sustav uparivanja igrača poboljšan i trebao bi kreirati partije uravnoteženih timova, dodana je nova mapa Nordskar, tenkovi su dobili autentičnije zvučne efekte, a uvedena je i nova PvE misija.

Ekipa Wargaminga nije zaboravila ni na nagrade, pa postojeći igrači mogu besplatno istražiti bilo koju tenkovsku liniju do vozila razine X, dok će njihovi računi biti „podebljani“ s 2.500 zlatnika, 15.000 obveznica, 10.000.000 kredita i 60 dana premium računa. Novaci koji se pridruže nakon nadogradnje 2.0 mogu pak odabrati dvije linije koje će besplatno istražiti, a dobit će i tri dodatna premium tenka, 60 dana premium računa te 6.000.000 kredita, uz napomenu kako linije koje je moguće otključati valja odabrati do sredine listopada.

Koliki je interes publike za novu nadogradnju najbolje svjedoči brojka od 290.000 igrača u isto vrijeme, koliko je zabilježeno jučer navečer na europskim serverima, dok smo u proteklim mjesecima viđali najviše do 160.000 tenkista.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

2x100W snage s UFPD2 tehnologijom za kristalno čist zvuk.

Akcija

PRIMARE I25 Titanium

Izlazna snaga 2x100W na 8Ω (2x200W na 4Ω), UFPD2 pojačanje, DAC DM35 (PCM 384kHz/24bit, DSD256), 5 analognih i više digitalnih ulaza, Chromecast, AirPlay, Bluetooth, Spotify Connect, podržani formati WAV/FLAC/ALAC/DSD, povezivost LAN, USB-A, Wi-Fi, upravljanje Prisma app i daljinski C25.

2.399 € 2.715,03 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi