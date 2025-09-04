World of Tanks dobio je najveću nadogradnju do sada i privukao velik broj igrača

Besplatna arkadna pucačina World of Tanks od jučer nosi oznaku 2.0 i poziva nove igrače i veterane da isprobaju što je novo u ovom online svijetu

Najavu velikog iznenađenja vezanog uz free-to-play akcijsku pucačinu World of Tanks dobili smo tijekom proljeća, a jučer je ovaj naslov zaživio u verziji 2.0. Okrugla brojčana oznaka jasno govori da nije riječ o uobičajenom balansiranju i dodavanju sitnica, već o velikoj nadogradnji kakva nije viđena praktički od izlaska iz beta verzije davne 2011. godine.

Nova nadogradnja donosi čak 16 novih Tier XI tenkova od kojih svaki ima unikatnu mehaniku, dodatno je balansirano preko 350 postojećih vozila, garaža je grafički osvježena, a igra je dobila i novo korisničko sučelje koje će veteranima u početku izgledati zbunjujuće, no na njega se vrlo lako naviknuti.

Od ostalih novosti spomenimo kako je sustav uparivanja igrača poboljšan i trebao bi kreirati partije uravnoteženih timova, dodana je nova mapa Nordskar, tenkovi su dobili autentičnije zvučne efekte, a uvedena je i nova PvE misija.

Ekipa Wargaminga nije zaboravila ni na nagrade, pa postojeći igrači mogu besplatno istražiti bilo koju tenkovsku liniju do vozila razine X, dok će njihovi računi biti „podebljani“ s 2.500 zlatnika, 15.000 obveznica, 10.000.000 kredita i 60 dana premium računa. Novaci koji se pridruže nakon nadogradnje 2.0 mogu pak odabrati dvije linije koje će besplatno istražiti, a dobit će i tri dodatna premium tenka, 60 dana premium računa te 6.000.000 kredita, uz napomenu kako linije koje je moguće otključati valja odabrati do sredine listopada.

Koliki je interes publike za novu nadogradnju najbolje svjedoči brojka od 290.000 igrača u isto vrijeme, koliko je zabilježeno jučer navečer na europskim serverima, dok smo u proteklim mjesecima viđali najviše do 160.000 tenkista.