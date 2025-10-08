U tri tjedna od izlaska, Electronic Artsov Skate privukao je impresivnih 15 milijuna igrača

Electronic Arts je 2007. hrabro krenuo u avanturu zvanu Skate, serijal posvećen skateboardingu, te je po svom poznatom običaju naredne tri godine izbacivao po jednu novu igru. Iako je Skate 3, posljednje izdanje iz 2010., dobilo solidne ocjene — 80 posto prema Metacriticu — komercijalni uspjeh nije bio zadovoljavajući.

Popularnost je stekao tek 2014. zahvaljujući streamerima poput PewDiePiea, koji su se ismijavali nemogućom, ali iznimno smiješnom ragdoll fizikom i glitchevima, zbog čega je te godine zabilježena i najveća prodaja igre.

U međuvremenu je developerski tim EA Black Box raspušten, što zbog Skatea, što zbog drugih neuspješnih projekata poput Need for Speed: World i Need for Speed: The Run, da bi tek 2020. bio najavljen novi nastavak kao reboot serijala, a posao je dodijeljen ekipi Full Circlea.

Najveće iznenađenje bila je odluka da Skate, koji je krenuo s early accessom 16. rujna ove godine, bude temeljen na free-to-play poslovnom modelu — što nije uobičajeno za Electronic Arts — no u ova tri tjedna koliko je igriv, okupio je veliki broj igrača.

Wow thank you! Over 15 million players have jumped into San Vansterdam since we launched Early Access! Season 1 kicks off tomorrow, we can't wait to skate the streets with everyone! pic.twitter.com/OmX03ct7He — skate. (@skate) October 6, 2025

Prema novoj objavi na X-u, Skate je do sada zaigralo preko 15 milijuna igrača, dok je SteamDB zabilježio maksimum od gotovo 135.000 igrača istovremeno, što je brojka koja opada, ali i trenutni dnevni maksimum od preko 50.000 igrača svakako je odličan rezultat.

Da besplatne igre, uz dakako opcijske mikrotransakcije unutar igre koje su glavni način financiranja F2P naslova, privlače mase igrača dokazuje i primjer Skatea, koji je unatoč prosječnim kritikama i 66% pozitivnih mišljenja igrača na Steamu uspio okupiti impresivan broj sljedbenika.

Premda developeri i dalje rade na igri — primjerice, danas kreće prva sezona — primjetno je da je pred njima još mnogo posla: od prilagodbe Steam Decku, koji zvuči kao idealna platforma za ovakav tip igara, pa do uklanjanja tehničkih nedostataka, kojih je prema igračima popriličan broj.

Kako god bilo, Skate je besplatan, pa ako ste raspoloženi za malo „skejtanja“, zaputite se na Steam uz napomenu da je korištenje kontrolera obavezno, s obzirom na to da kontrola tipkovnicom i mišom nije podržana.