U tri tjedna od izlaska, Electronic Artsov Skate privukao je impresivnih 15 milijuna igrača

Veliku popularnost i mase igrača koji pristižu u ovaj virtualni svijet novo izdanje serijala Skate može ponajprije zahvaliti free-to-play poslovnom modelu

Damir Radešić srijeda, 8. listopada 2025. u 14:51

Electronic Arts je 2007. hrabro krenuo u avanturu zvanu Skate, serijal posvećen skateboardingu, te je po svom poznatom običaju naredne tri godine izbacivao po jednu novu igru. Iako je Skate 3, posljednje izdanje iz 2010., dobilo solidne ocjene — 80 posto prema Metacriticu — komercijalni uspjeh nije bio zadovoljavajući.

Popularnost je stekao tek 2014. zahvaljujući streamerima poput PewDiePiea, koji su se ismijavali nemogućom, ali iznimno smiješnom ragdoll fizikom i glitchevima, zbog čega je te godine zabilježena i najveća prodaja igre.

U međuvremenu je developerski tim EA Black Box raspušten, što zbog Skatea, što zbog drugih neuspješnih projekata poput Need for Speed: World i Need for Speed: The Run, da bi tek 2020. bio najavljen novi nastavak kao reboot serijala, a posao je dodijeljen ekipi Full Circlea.

Najveće iznenađenje bila je odluka da Skate, koji je krenuo s early accessom 16. rujna ove godine, bude temeljen na free-to-play poslovnom modelu — što nije uobičajeno za Electronic Arts — no u ova tri tjedna koliko je igriv, okupio je veliki broj igrača.

Prema novoj objavi na X-u, Skate je do sada zaigralo preko 15 milijuna igrača, dok je SteamDB zabilježio maksimum od gotovo 135.000 igrača istovremeno, što je brojka koja opada, ali i trenutni dnevni maksimum od preko 50.000 igrača svakako je odličan rezultat.

Da besplatne igre, uz dakako opcijske mikrotransakcije unutar igre koje su glavni način financiranja F2P naslova, privlače mase igrača dokazuje i primjer Skatea, koji je unatoč prosječnim kritikama i 66% pozitivnih mišljenja igrača na Steamu uspio okupiti impresivan broj sljedbenika.

Premda developeri i dalje rade na igri — primjerice, danas kreće prva sezona — primjetno je da je pred njima još mnogo posla: od prilagodbe Steam Decku, koji zvuči kao idealna platforma za ovakav tip igara, pa do uklanjanja tehničkih nedostataka, kojih je prema igračima popriličan broj.

Kako god bilo, Skate je besplatan, pa ako ste raspoloženi za malo „skejtanja“, zaputite se na Steam uz napomenu da je korištenje kontrolera obavezno, s obzirom na to da kontrola tipkovnicom i mišom nije podržana.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi