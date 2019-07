Igraća industrija opet je živnula, pa smo vam pripremili novi pregled važnijih vijesti

Dočekali smo još jedan živahan dan u igraćoj industriji, pa smo, kao i nedavno, odlučili najzanimljivije novosti sažeti u jednoj većoj vijesti. Budući da se Amerika tek sada lagano budi, sigurno će nas do kraja dana dočekati još interesantnih novosti iz svijeta igara, ali ćemo se sada posvetiti onima koje su nam izdavači i timovi prenijeli.

The Surge 2 dobio novi gameplay prikaz

Do izlaska drugog znanstveno-fantastičnog RPG-a u serijalu The Surge dijeli nas manje od dva mjeseca, pa nam su nam razvojni tim Deck13 i izdavač Focus Home Interactive pripremili novi trailer u kojem su prikazali gameplay. Kao i u originalu, oni koji uskoče u novu lokaciju imena Jericho City, protivnicima će rezati udove i skupljati njihovu opremu kako bi postajali sve jači i mogli napredovati kroz igru.

Deck13 je za nastavak odlučio doraditi mehanike s kojima su se igrači mogli upoznati i svaki aspekt igre proširiti i povećati. Jericho City je ogromna lokacija koja krije svakakve tajne, frakcije, saveznike, neprijatelje i zastrašujuće bosseve. Ljudi i tehnologija se u ovom sci-fi naslovu fizički spajaju, a cijeli se grad bori za strateški najvažnije lokacije. U cijeli taj kaos moći ćete uskočiti od 24. rujna na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One, a ako ste zainteresirani, predbilježbe za sve tri platforme možete odraditi već sada. Više detalja o svemu potražite na službenim stranicama.

Oxygen Not Included izašao iz Early Accessa

Nezavisni razvojni tim Klei Entertainment trenutno radi na nekoliko projekata, a među njima je i spoj survival igre i izgradnje baze, Oxygen Not Included. Ova je igra već dugo bila dostupna putem Early Access programa na Steamu i već je u ranim fazama razvoja privukla velik broj igrača i pokupila odlične ocjene. Od sada je dostupna i konačna verzija, za sve one koji su je možda čekali prije nego što pokušaju sagraditi održivu koloniju u svemiru.

Kao što joj ime kaže, količine kisika su ograničene, a vašim čovječuljcima neće biti ni pretjerano toplo i teško će im biti pronaći hranu. Kod izgradnje i pokušaja preživljavanja imate potpunu slobodu, pa ako vam je taj žanr inače zanimljiv, igra će vam imati što ponuditi. Nakon pet godina je Klei napokon došao do verzije 1.0, no to ne znači da su gotovi s radom na igri. Nastavljaju s ispravljanjem bugova i balansiranjem igre sada kada je izašla, pa poručuju igračima da im i dalje šalju povratne informacije. Također, rekli su da imaju i planove za nove sadržaje, te da će više detalja o tome imati uskoro. Oxygen Not Included možete zaigrati na Steamu i trenutno nabaviti po 33 posto nižoj cijeni, cijeli popis promjena koje je donijela nova verzija proučiti ovdje i saznati više o toj simulaciji na ovim stranicama.

Anno 1800 proširen prvim DLC-om

Nova igra u strateškom serijalu Anno dostupna je od sredine travnja, a sada su razvojni tim Blue Byte i Ubisoft igračima pripremili prvo proširenje. Sunken Treasures je prvi od tri najavljena DLC-a koji automatski dobivaju vlasnici Season Passa. U njemu će igrači osnovati novi grad i pokušati vratiti život u propadajuće carstvo. Nova mapa zove se Cape Trelawney i tim kaže da je triput veća od svih otoka dostupnih u originalu, što znači da ima i hrpu resursa i plodnog tla.

Od ostalih novih sadržaja spominje se novi lik, Old Nate - izumitelj kojemu se draže družiti sa svojim robotima, a zahvaljujući njegovim izumima igrači dobivaju i pristup craftingu. Osim toga DLC uključuje 100 novih itema, nove questove i izume, kao i nove specijaliste i setove za muzej i zoološki vrt. Za pristup ovim sadržajima morate barem jednom doći do Civilization Level 3. Anno 1800 dostupan je za igranje na PC-u, a možete ga nabaviti ili u Epic Games Storeu ili putem Ubisoftove trgovine. Ako želite biti u toku s novostima i priključiti se zajednici igrača tu je Anno Union, a svi drugi detalji o izgradnji carstva za vrijeme industrijske revolucije nalaze se ovdje.

EA potvrdio da ove godine stižu novi Need for Speed i Plants vs. Zombies

Jučer je jedan austrijski prodavač igara slučajno ili namjerno objavio da je u planu novi Need For Speed, pa je EA imao potrebu razriješiti dileme. Danas su objavili financijski izvještaj za prvi kvartal u kojemu je rečeno da će zasad neimenovani novi naslov u tom trkaćem serijalu izaći između 1. listopada i kraja godine. Igra je u izradi za PC i konzole, a ako je vjerovati informacijama koje su procurile, uz Need for Speed stoji dodatak Heat.

Druga igra koju su spomenuli smještena je u serijal Plants vs. Zombies, ali se ne odnosi na nedavni početak alfa testiranja isključivo mobilne igre Plants vs. Zombies 3. Predsjednik Andrew Wilson rekao je da se radi o novoj PvZ pucačini koja će se najvjerojatnije odvijati u Garden Warfare svijetu. Kako bilo, vrlo je izgledno da ćemo za vrijeme sajma Gamescom, koji se održava između 19. i 23. kolovoza, saznati više o obje igre, pa ćemo vam prenijeti sve detalje ako se to i dogodi.

Dostupna samostalna ekspanzija za Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr

Prije dva mjeseca je razvojni tim NeocoreGames objavio kako im treba još vremena da dovedu veliku novu nadogradnju i samostalnu ekspanziju za aRPG Warhammer 40.000: Inquisitor - Martyr u red. Nadogradnja za osnovnu igru postala je dostupna 20. lipnja, a sada je na red došla ekspanzija punog imena Warhammer 40.000: Inquisitor - Prophecy.

Ovaj dodatak, za koji ne morate imati osnovnu igru, ali će vam priča imati više smisla ako ste kroz nju prošli, ubacuje novu klasu. Priča se nastavlja kroz tri nova poglavlja u kojima ćete istražiti svete manastire, opasna svetišta na kojima su se vršila razna istraživanja, nemilosrdne pustinje i svjetovi koje nastanjuju dvije nove rase - Aeldari i Tyrandis. Ako imate osnovnu igru, imate pravo na 30 posto popusta kod kupovine ekspanzije, a ako nemate, Inquisitor - Prophecy će vas do 6. kolovoza koštati 22,49 eura. Ekspanzija je trenutno dostupna samo za PC putem Steama, a razvojni tim je rekao da će na PS4 i Xbox One stići uskoro. Ako imate pitanja vezana uz Prophecy, odgovore ćete naći ovdje, dok ćete sve druge detalje o osnovnoj igri, kao i o ekspanziji pronaći na službenim stranicama.

Originalni Diablo moguće zaigrati u internetskom pregledniku

Nedavno su Blizzard i GOG.com sklopili partnerstvo, pa su po prvi put neke njihove igra postale dostupne na nekom drugom servisu. Originalni Diablo bio je među njima, a to je razveselilo brojne igrače. Sada su Blizzard i tim Rivsoft otišli korak dalje i omogućili svima da putem svojeg internetskog preglednika zaigraju shareware verziju ovog kultnog RPG-a.

Ova verzija uključuje prva dva područja ispod mračne katedrale u Tristramu i Warrior klasu (konačna verzija ima još Rogue i Mage). Zanimljivo je da ako već imate cijelu verziju možete u pregledniku povlačenjem datoteke diabdat.mpq i odigrati je u cijelosti. Ako ste zainteresirani, posjetite ove stranice i prisjetite se koliko se sporo hodalo u tom RPG-u (i imajte strpljenja jer su ljudi navalili, pa ima problema s otvaranjem stranice), a ako želite kupiti igru na GOG-u se prodaje uz ekspanziju Hellfire po cijeni od 9 eura.

Crusader Kings II i sve ekspanzije jeftini u novom Humble Bundle paketu

Iako je strategija Crusader Kings II izašla prije sedam i pol godina, Paradox Interactive ju je redovito proširivao novim sadržajima. Od izlaska je igra dobila 15 ekspanzija, nekoliko manjih DLC-ova i kozmetičkih paketa, a većinu toga možete sada nabaviti putem Humble Bundlea za manje od 15 eura.

Paket se, kao i ostali na Humbleu, dijeli u tri kategorije, pa tako za manje od jednog eura možete nabaviti osnovnu igru i pet ekspanzija. 10,08 eura će vam osigurati dodatnih pet ekspanzija, a osnovna igra i svih 15 ekspanzija koštat će vas 13,45 eura. Iako se Crusader Kings II do sada u nekoliko navrata prodavao po pristupačnim cijenama, ovo je uvjerljivo najkompletniji i najjeftiniji paket do sada, pa ako želite taktizirati u raznim povijesnim razdobljima, ženiti se za rođake i nadmudrivati protivnike, imate dva tjedna za ga kupiti.

Mavericks: Proving Grounds, battle royale za 1000 igrača, otkazan

Za vrijeme PC Gaming Showa na prošlogodišnjem sajmu E3 dobili smo priliku vidjeti novu battle royale igru imena Mavericks: Proving Grounds. Razvojni tim Automaton Games pomislio je kako je 100 igrača malo, pa su rekli da bi htjeli da se u njihovoj igri natječe najprije 400, a zatim i 1000 igrača u jednom meču. Iako su prije par dana objavili tekst i novi video u kojem su pričali o početku alfa testiranja, sada su objavili da prestaju s razvojem igre i zatvaraju vrata studija.

Na službenim stranicama razvojnog tima se pojavila samo kratka opaska u kojoj stoji da radi nedovoljnih sredstava Mavericks: Proving Grounds više nije u razvoju i da će njihova prijašnja igra Deceit završiti u rukama nekog drugog izdavača, te da će nastaviti funkcionirati kao i do sada. Ni na Twitter ni na Facebook profilima tima nema novih objava, pa nije točno poznato što je nakon nedavne najave alfe toliko brzo pošlo po krivu. Stranice su još uvijek aktivne, ako želite vidjeti što je Mavericks trebao biti, a što će se dogoditi s engineom SpatialOS, koji je tim posebno pripremao za igru, također ostaje nepoznanica.

Izašla ekspanzija Seed of Evil za Mutant Year Zero: Road to Eden

Razvojni tim The Bearded Ladies je početkom prosinca prošle godine igračima pripremio odličan spoj XCOM-ove taktičke borbe i šuljanja post-apokaliptičnim svijetom u kojemu se družite s mutantima. Mutant Year Zero: Road to Eden imao je zanimljive mehanike i svijet, te šašave likove koji su uspješno gurali priču naprijed. Osim za PC, igra je odmah izašla i za PlayStation 4 i Xbox One, da bi sada, uz ekspanziju ova strateška igra stigla i na Switch.

Seed of Evil nastavlja priču tamo gdje je ona iz originala stala, a osim novih prijetnji i izazova, timu mutanata koji su uključivali patka, divlju svinju, lisicu i par ljudi s posebnim vještinama, pridružuje se los Big Khan. Osim što hoda na dvije noge i priča, novi lik riga vatru i zna pogoditi kritične točke protivnika, pa ga opremite i uparite s druga dva lika koji će mu pomoći da iskoriti svoje talente. Ekspanzija je dostupna na sve četiri spomenute platforme i prodaje se po cijeni od 14,99 eura. Verziju za PC pronaći ćete na Steamu, dok se one za konzole nalazi u njihovim digitalnim trgovinama. Sve ostalo što vas možda zanima o igri možete pronaći ovdje. Ako prije kupovine želite provjeriti da li je ova igra za vas, možete preuzeti demo verziju.