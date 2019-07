Ion Maiden promijenio ime u Ion Fury kako bi izbjegli sudsku tužbu heavy metalaca

Ekipa 3D Realmsa koju stariji igrači itekako dobro poznaju po uradcima kao što su Duke Nukem 3D, Pray i Max Payne je udružila snage s razvojnim studijem Voidpoint i prije nekog vremena najavila novi projekt Ion Maiden. Riječ je o prvom komercijalnom naslovu u posljednjih 19 godina koji će koristiti legendarni Build Engine, isti onaj koji je pogonio Duke Nukema 3D, Shadow Warriora i Blood.

Igra nas stavlja u ulogu operativke Shelly "Bombshell" Harrison koja će napokon dobiti priliku obračunati se s Jadusom Heskelom kojem je glas za ovu prigodu posudio glumac Jon St. John, isti onaj koji je ozvučio niz likova u vidoigrama, među kojima i Duke Nukema. Igrivost je prema riječima autora kombinacija najboljih elemenata iz klasičnih i modernih pucačina uz retro prikaz koji je već neko vrijeme u modi, pa su u igru ugrađene funkcije poput automatskog snimanja pozicije, poboljšana fizika i interakcija s mapom, headshotovi, podrška za igranje kontrolerom i tako redom.

Ulaskom u early access, Ion Maiden je trenutno privukao pažnju igrača koji su ga hvalili na sva usta, ali i odvjetnika heavy metal grupe Iron Maiden. Isti su u svibnju podignuli 2 milijuna dolara tešku tužbu protiv 3D Realmsa zbog nekoliko sličnosti s igrom za Android/iOS Iron Maiden: Legacy of the Beast objavljenom prije tri godine, kao i korištenjem sličnih fontova u nazivu igre, te samim logom u vidu lubanje koja pak nalikuje na njihovu maskotu Eddiea. Navodno bi potencijalni kupci i njihovi fanovi mogli biti zbunjeni i greškom kupiti majice i podloge za miševe s motivima Ion Maidena umjesto Iron Maidena.

3D Realms se opravdavao kako je Ion Maiden dobio naziv po osnovnom oružju junakinje predstavljenom u Bombshellu, ranijoj igri s Shelly "Bombshell" Harrison u glavnoj ulozi, no očito su i sami svjesni kako su sličnosti previše očite zbog čega je u posljednji tren naziv igre promijenjen u Ion Fury. Hoće li to zadovoljiti ekipu Iron Maidena trenutno nije poznato obzirom da je riječ o samo jednoj spornoj stavki iz tužbe, no znamo da Ion Fury izlazi iz early accessa na Steamu 15. kolovoza kada će biti predstavljeno finalno izdanje, odnosno verzija 1.0, dok će za Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One biti objavljena nešto kasnije.