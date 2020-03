Izašao Halo: Combat Evolved, program mentoriranja za indie developere iz regije i druge novosti

Osim dvije vijesti koje smo spomenuli odmah u naslovu, koje uključuju novu verziju 19 godina stare igre u popularnom FPS serijalu i jedinstvenu priliku kroz pokrenuti projekt za sve developere iz naše regije, ovaj nam je utorak donio tri nova trailera za Half-Life: Alyx, informacije o novoj ekspaznziji za strategiju Europa Universalis IV i najavu besplatnog vikenda za popularnu timsku i taktičku pucačinu Rainbow Six Siege.

Microsoft izdao Halo: Combat Evolved za Steam

Prije točno tri mjeseca je Xbox Games Studios izdao prvu igru u sklopu Halo: The Master Chief Collectionu za PC. Ova kolekcija igara zamišljena je da PC igračima omogući da u novim i poboljšanim izdanjima zaigraju šest igara u tom popularnom FPS serijalu, ali će one postajati dostupne postepeno. Prva na redu bila je Reach i brojne igrače vratila u dane kada su bili mlađi, da bi sada izdavač i timovi koji rade na portovima pripremili Halo: Combat Evolved.

Kao i prvu igru u kolekciji, i ovu možete nabaviti zasebno po cijeni od 10 eura ili u sklopu kolekcije koja se prodaje za 40 eura i koja vam osigurava pristup svim igrama koje još moraju izaći. Combat Evolved Anniversary uključuje nove značajke, optimizacije i mogućnosti podešavanja za PC, a to znači da možete igrati s poboljšanim izgledom ili uživati u igri kakva je bila kada je izašla prije 19 godina. Osim toga poboljšane su sjene i teksture, ubačena je podrška za 60 i više FPS-a, 4K rezolucije, ultrawide monitore i brojne druge quality of life promjene.

Osim na Steamu, Combat Evolved Anniversary i Halo: The Master Chief Collection možete kupiti putem Microsoftove trgovine ili zaigrati u sklopu Xbox Game Passa na konzoli, kao i na PC-u. Sve što je Microsoft objavio o novim verzijama ovih igara možete pronaći ovdje, a do kraja godine bi trebali stići Halo 2: Anniversary, Halo 3, kampanja za Halo 3: ODST i Halo 4.

Prijavite se za program mentoriranja ako imate ideje ili radite na novoj indie igri

Ako živite u nekoj od sljedećih država – Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Slovenija ili Srbija – i trenutno radite na nekoj nenajavljenoj indie igri, imate ideju ili možda i prototip, instituti Goethe-Institut Kroatien i Institut français de Croatie imaju ponudu za vas. Pripremili su projekt imena DigiTelling i pokrenuli „prvi regionalni program mentoriranja inovativnih indie videoigara“.

Svi zainteresirani timovi ili samostalni developeri koji žive u nekoj od spomenutih država i imaju koncept za novu indie igru moraju do 9. ožujka ispuniti obrazac na ovim stranicama, dok će organizatori projekta obavijestiti prijavljene o svojem odabiru 16. ožujka. Tvorci najzanimljivijih ideja će do kraja 2020. dobivati mentorske savjete odabranih stručnjaka iz njemačke i francuske industrije videoigara, te će im uz to biti plaćeni troškovi i smještaj za odlazak na događanja u Dubrovniku, Zagrebu i Rijeci, konkretno za Reboot Develop Blue, Animafest i Art in Games Festival.

Uvjete, detalje o prijavama i koji je fokus mentorstva možete proučiti ovdje, a svima koji se prijave želimo sreću s upadanjem i zatim razvojem novog indie hita.

Half-Life: Alyx dobio tri gameplay prikaza

Za dvadeset dana će svi koji imaju Valve Index ili neki od druga tri dostupna VR uređaja moći zaigrati prvu novu igru u serijalu Half-Life nakon trinaest godina. Nažalost, oni koji nemaju VR neće imati priliku zaigrati Half-Life: Alyx zato što je Valve odlučio izdati ekskluzivu za tu tehnologiju koja nije toliko raširena. Ipak, najava ove igre prije nekoliko mjeseci bila je dovoljna da izdavač rasproda svoje zalihe Indexa i velik broj igrača želi vidjeti kako će izgledati avanture Alyx, jedne od važnijih sporednih likova, prije nego što je gospodin Freeman počeo pomagati u borbi protiv vanzemaljaca Combine.

Kako nas do izlaska igre dijeli manje od tri tjedna, Valve je pripremio tri gameplay trailera. Svaki prikazuje jednu vrstu igranja, prvi demonstrira „Teleportation locomotion“:

Drugi se odnosi na „Continuous locomotion“:

Posljednji prikazuje „Shift locomotion“:

Osim toga, svaki video prikazuje neki drugi dio igre, pa ovisno o tome koliko ste radoznali, nestrpljivil ili ne želite znati, klikajte oprezno. Osim za Index, Valve je pripremio podršku za HTC Vive, Oculus Rift i Windows Mixed Reality. Kupci Indexa dobili su igru uz svoj novi VR uređaj, dok će svi ostali morati izdvojiti 44,99 eura do datuma izlaska 23. ožujka, a nakon toga će se igra prodavati za 49,99 eura. Half-Life: Alyx donosi novu priču u poznatom svijetu, a unatoč tome što se radi o VR ekskluzivi, tim koji radi na igri poručuje da možete očekivati sve mehanike i sadržaje po kojima su prijašnje igre poznate. Više detalja možete pronaći ovdje, dok je IGN dobio priliku objaviti nešto više gameplayja, ako vas i to zanima.

Ubisoft priprema besplatan vikend za Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege je već dugo najpopularnija Ubisoftova igra, a najnovijom nadogradnjom i Season Passom je radi najavljenih promjena razvojni tim razveselio svoje igrače. Ova je igra do sada imala brojne besplatne vikende za sve one koji žele vidjeti što propuštaju i zbog čega je ta taktička multiplayer pucačina toliko popularna, a izdavač je sada objavio da priprema besplatno isprobavanje i za ovaj tjedan.

Ako niste do sada zaigrali i nabavili Rainbow Six Siege, moći ćete igru preuzeti i zaigrati između 5. i 8. ožujka na Steamu, Epic Games Storeu, PlayStationu 4 i Xboxu One. Promocija uključuje sve mape i modove, te 20 Operatora, a sve što napravite u tih nekoliko dana ostat će vam spremljeno ako se odlučite na kupovinu cijele igre. Uz besplatno igranje Ubisoft je pripremio i popuste za sve verzije igre koji na Steamu traju do 26. ožujka, a u Epicovoj trgovini do 19. ožujka. Kada započinje besplatan vikend u kojoj regiji možete vidjeti u nastavku:

Rainbow Six Siege je nedavno dobio dva nova Operatora, kao i Year 5 Pass koji vam za 24,99 eura osigurava raniji pristup sadržajima i neke druge dodatke. Sve što je novo u igri, što Ubisoft planira i odgovore na sva pitanja koja možda imate pronaći ćete na službenim stranicama.

Najavljena nova ekspanzija za Europu Universalis IV

U tipičnom stilu proširivanja svojih starih i starijih strateških naslova Paradox Interactive najavio je novu ekspanziju za četvrti nastavak u serijalu Europa Universalis. Ova igra izašla je sredinom kolovoza 2013. godine, do sada je dobila dvanaest ekspanzija i hrpu manjih dodataka, a trinaesta imena Emperor izaći će za par mjeseci.

Paradox Development Studios priprema dodatak koji će „revitalizirati gameplay za Sveto Rimsko Carstvo“ i druge katoličke nacije uz dodatne mogućnosti nadziranja i upravljanja unutarnjim poslovima carstva. Kardinali, novi sustavi, dorađene revolucije, hegemonije, poticanje ustanaka i velik broj novih misija samo su neke od novih stvari koje vas čekaju u ovom dodatku za veoma popularnu igru u grand strategy žanru.

Oni koji ne žele kupovati novi dodatak imat će pristup besplatnoj nadogradnji koja će uključivati promijenjenu kartu zapadne i srednje Europe, nove ideje i „velik broj ostalih značajnih promjena“. Kao što smo rekli, konkretnog datuma izlaska zasad nema, kao ni cijene, ali kako su se do sada svi veći dodaci prodavali za 15 ili 20 eura, vjerujemo da će i Emperor imati neku od te dvije cijene (vjerojatnije 20 eura). Ako želite biti u toku i više se informirati o tome što ovo iskustvo pruža, zaputite se ovdje.