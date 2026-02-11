Developeri Subnautice 2 novim su videom prikazali kooperativni multiplayer

Nakon drame i sudskih tužbi krajem prošle godine, novi promotivni video Subnautice 2 smiruje strasti i na neki način uvjerava igrače da razvoj teče prema planu

Jedna od prošlogodišnjih čestih tema medija koji se bave industrijom igara bila je Subnautica 2. Ne samo zato što svi željno očekuju ovaj nastavak odličnog podmorskog survivala, već je došlo do prave drame između ekipe Unknown Worldsa i Kraftona.

Izdavači tvrde da je vodeći trojac napustio svoje pozicije i ukrao sve razvojne dokumente igre, a prozvani pak kažu da je Krafton namjerno sabotirao izlazak kako ne bi morao isplatiti mastan bonus od 250 milijuna dolara. Tko je u pravu, odlučit će sud, no problem je što je ova sapunica poljuljala povjerenje igrača koji priželjkuju zaroniti ispod površine.

Novim videom, u kojem je prikazan kooperativni multiplayer, barem smo nakratko dobili uvid u trenutni stadij izrade, a ova je opcija, prema riječima developera, jedna od najtraženijih mogućnosti još od izlaska prvog poglavlja.

Koliko je iz videa vidljivo, sam proces kreiranja zajedničkih seansi s prijateljima, bez obzira na kojoj platformi igrali, vrlo je jednostavan, a uz pozivnicu za zajedničkim kreiranjem nove igre, bit će ih moguće pozvati i u trenutnu, bez obzira do kojeg dijela napredovali.

Ipak, igrači su čak i prilikom najave multiplayera izrazili zabrinutost da će takav način igranja narušiti samu srž Subnautice, koja se sastoji od konstantnog osjećaja izolacije i panike u podvodnom svijetu ograničene vidljivosti. Developeri ih pak uvjeravaju da će Subnautica 2 i dalje biti kvalitetna single-player igra u kojoj neće postojati dijelovi koji bi na bilo koji način zahtijevali prisustvo i pomoć drugih igrača.

„Ukoliko želite pozvati prijatelje, u svakom trenutku mogu sudjelovati do samog kraja“, kažu autori, ali isto tako napominju da nikada nisu željeli imati situaciju u kojoj bi igrači morali zajedno s nekim „povlačiti poluge“. „Opcionalni co-op, od početka do kraja“, zaključuje ekipa Unknown Worldsa.