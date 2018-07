Kalypso Media će oživjeti serijal Commandos

Prva igra u strateškom serijalu Commandos izašla je prije dvadeset godina i zvala se Commandos: Behind Enemy Lines. Igrači su imali zadatak upravljanja komandosima koji su obavljali specijalne misije i sabotirali planove fašista i nacista u Drugom svjetskom ratu. Nakon toga je razvojni tim Pyro Studios pripremio ekspanziju i još tri igre, s time da je posljednja, Commandos: Strike Force, prebacila izometrijsku perspektivu u onu iz prvog lica i kao ni Commandos 3, nije bila najbolje prihvaćena.

Od izlaska te posljednje igre prošlo je dvanaest godina, a sada je njemački izdavač Kalypso Media osigurao prava za ovaj IP te ima planove za njegovo oživljavanje. Osim toga, bit će zaduženi i za distribuciju ostalih igara tog razvojnog tima, kao što su Imperial Glory i Praetorians.

"Veoma smo ponosni i izuzetno počašćeni što možemo u svoj portfelj dodati velike i uspješne brendove kao što su Commandos, Praetorians i Imperial Glory. Jako poštujemo sve što je Pyro Studios stvorio u svojoj povijesti. Zbog toga smatramo kako će naša odgovornost biti oživjeti i dalje razvijati te voljene serijale za fanove diljem svijeta. Naravno, to uključuje razvoj potpuno novih igara za sve platforme, ali i prilagođavanje postojećih naslova modernim tehnologijama i platformama. Jako smo uzbuđeni zbog tih prigoda koje smo dobili i uskoro ćemo početi tražiti potencijalne razvojne timove za rad na igrama", rekao je osnivač Kalypso Media Groupa, Simon Hellwig.

Osnivač Pyro Studiosa, Ignacio Perez, rekao je kako su dugo tražili pravog partnera koji će nešto napraviti od njihovih IP-ova i dodao kako Kalypso ima ekspertizu i mnogo iskustva s oživljavanjem poznatih naslova, zbog čega su s veseljem njima ustupili prava na spomenute serijale.

Budući da je na modernim računalima teško natjerati Commandose da rade bez poteškoća, lijepo je čuti vijest o potencijalnim reizdanjima, kao i to što ćemo dobiti priliku zaigrati još koju igru u tom serijalu. Posljednja igra u tom stilu koju smo imali prilike zaigrati bila je Shadow Tactics: Blades of the Shogun, a nadamo se da će Kalypso pronaći odgovarajuće timove koji će ovaj serijal opet podići na noge.