Krenuo Winter Sale u Humble trgovini, multiplayer zabava Headsnatchers besplatna

Kao i posljednjih nekoliko godina Humble Bundle čeka da sve ostale trgovine za digitalnu prodaju igara odrade svoje ponude i popuste na velik broj igara u prosincu, nakon čega oni pokrenu svoj Winter Sale početkom siječnja. Tako je i ove godine, pa ako ste Humble pretplatnik i čekali ste da vidite njihovu ponudu, od danas do 23. rujna pronaći ćete "na tisuće" igara po nižim cijenama.

Spomenuli smo pretplatu zato što svi oni koji nabavljaju po novome Humble Choice, prije poznat kao Humble Monthly, ostvaruju dodatne popuste na sve igre koje Humble prodaje u svojoj trgovini. Ako niste pretplatnik, svejedno ćete pronaći brojne naslove po dosta povoljnijim cijenama. Kao i na Steamu, Originu i Epicu, Star Wars Jedi: Fallen Order prodaje se za 49,49 eura, Hellblade: Senua's Sacrifice košta 10,19 eura, The Outer Worlds možete nabaviti za 44,99 eura, Resident Evil 2 Remake za 19,79 eura, Borderlands 3 za 38,99 eura, Far Cry 5 za 14,99 eura i The Witcher 3: Wild Hunt GOTY za 14,99 eura (koji je nedavno srušio rekorde i postao opet popularan radi serije na Netflixu).

Humble također ima običaj besplatno podijeliti igru ili dvije, a trenutno možete nabaviti kaotičnu multiplayer igru Headsnatchers. Ponuda vrijedi naredna tri dana ili do isteka zaliha, a imate do 16. siječnja za aktivaciju koda na Valveovom servisu koji nakon tog datuma više nećete moći iskoristiti. Jedini uvjet je da ostavite svoju email adresu, pa ako ste zainteresirani to možete napraviti ovdje.

Kao što smo na početku spomenuli, rasprodaja će trajati naredna dva tjedna, pa ako imate još koje želje za kupovinom i proširivanjem svoje digitalne kolekcije igara preporučujemo vam da sami poručite cijelu ponudu. Popusta ima cijela hrpa, od starih do naslova koji su izašli 2019. godine, AAA igara do onih za koje su zaslužni mali nezavisni timovi. Za par dana možete opet baciti oko i provjeriti dijele li još štogod besplatno.