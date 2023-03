Life By You će prema najavama biti najotvorenija simulacija života do sada

Paradox je otkrio detalje o nadolazećoj simulaciji Life By You koja će biti najzanimljivija ljubiteljima Simsa i sličnih naslova posvećenih vođenju virtualnih života

Kao što je obećano, Paradox Interactive je jučer objavio dodatne informacije o svom novom projektu Life By You koji je odmah izazvao veliku pažnju igrača. U prvom redu onih koji uživaju u Simsima i sličnim igrama zabavljajući se upravljanjem životima čitavih obitelji, no Life By You bi po svemu mogao premašiti sve što smo na tu temu do sada zaigrali.

U dodatnom otkrivanju svega što u igru planiraju uvrstiti, autori su naveli svu silu mogućnosti od dizajniranja i izgradnje domova, pa čak i čitavih naselja, detaljnog kreiranja likova zajedno s njihovim osobnostima i vođenja smislenih razgovora s ostalim likovima u igri, pa do zasebnih alata koji će omogućiti stvaranje dodatnih sadržaja.

Poseban naglasak autori stavljaju na direktnu kontrolu likova, jer iako i dalje vodimo likove iz trećeg lica, moguće je "uskočiti" u njihova virtualna tijela i na taj se način, prema mišljenju developera, bolje povezati s njima na "emocionalnom nivou", u čemu će dodatno pomoći i smisleni razgovori umjesto nerazumljivih čavrljanja i kojekakvih znakova koji su "simulirali" emocije. "Life By You sa svojim suvremenim stilom, stvarnim jezikom i nepredvidljivom slobodom izražavanja predstavlja evoluciju životnih simulacija", nadodaje Rod Humble, generalni menadžer Paradox Tectonica koji na igri rade.

Humble je u Paradox stigao nakon vođenja Linden Laba, tvrtke koja potpisuje Second Life, a prije toga je obnašao dužnost izvršnog predsjednika EA Playa i tijekom svog mandata isporučio je na tržište drugi i treći nastavak The Simsa. Prema planu, Life By You ćemo zaigrati u razvojnoj inačici 12. rujna putem Steama i Epic Games Storea, a u neko doba je moguće da zaživi i na ostalim platformama.