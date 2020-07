Mafia: Definitive Edition dobio gameplay prikaz, izgleda odlično

U svibnju su 2K i Hangar 13 najavili nove verzije sve tri igre u poznatom akcijskom serijalu Mafia. Druga i treća igra su se počele prodavati tjedan dana nakon najave, dok je Mafia: Definitive Edition najprije najavljena za kraj kolovoza. U odnosu na druge dvije igre, Hangar 13 radi na potpunom remakeu igre iz 2002. godine, a nakon što su nam pokazali prvi trailer i slike, bilo je jasno zašto im treba više vremena.

Do sada nismo dobili priliku vidjeti igru u akciji, ali je sinoć kasno portal IGN na svojem YouTube kanalu objavio video u kojem je predsjednik razvojnog tima Haden Blackman pokazao usporedbu izgleda originala i nove verzije, i usput pokazao kako izgleda dio misije Trip to the Country.

Grafika, zvuk, filmići i gluma su rađeni ispočetka, ali se za dio gameplayja i animacija tim okrenuo Mafiji III, koja je izašla prije četiri godine. Dobili smo priliku vidjeti kako će izgledati napucavanje, vožnja i interakcija s likovima, a konačna verzija imat će 20 linearnih misija kao i original, uz mogućnost povremenog istraživanja drastično uljepšane verzije Lost Havena. Oni koji nisu zaigrali igru ili kojima treba podsjetnik, pratit ćete taksista koji se zove Tommy Angelo i koji jedne večeri postane upleten s mafijaškom obitelji Salieri. Iako mu u početku život u kriminalnom podzemlju ne zvuči privlačno, zbog novca i nagrada brzo počinje mijenjati mišljenje.

Mafia: Definitive Edition je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na sve tri platforme, ako ne dođe do još jedne odgode, stići će 25. rujna. Na sve tri platforme možete već sada odraditi predbilježbe (Steam i Epic Games Store su opcije ako planirate igrati na računalima) i osigurati tri ekskluzivna itema: The Don odijelo, Smith V12 limuzinu i zlatni Semi-Automatic. Sve informacije o ovoj igri, kao i o druge dvije koje su već dostupne možete proučiti na ovim stranicama.