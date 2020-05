U prodaji Mafia II i Mafia III Definitive Edition, za vlasnike originala nadogradnja besplatna

Prošlog tjedna nam je 2K kratko najavio da pripremaju nove verzije sve tri igre u poznatom akcijskom serijalu Mafia. Najavljen kao Mafia: Trilogy, ovaj paket je zamišljen da obuhvati original iz 2002. godine, drugu igru iz 2010. godine i najnoviju, i onu kojoj nužno ne treba taj tretman, iz 2016. godine. Iako su poručili da će više informacija podijeliti ovog utorka, procurile su informacije putem Microsoftove trgovine i odmah smo saznali o čemu se radi.

Mafia II: Definitive Edition je blago uljepšana verzija igre. Radi se o 4K remasteru s poboljšanim teksturama koji obuhvaća sve DLC-ove koji su za igru izašli, uključujući kozmetičke dodatke za Vita. Igru možete kupiti zasebno ili u sklopu spomenute trilogije, a ako već imate original na Steamu, automatski ćete dobiti nadogradnju besplatno.

Uz ovu igru, izašla je i Mafia III: Definitive Edition. Ova verzija nije dobila uljepšanja, ali su u nju zapakirani svi DLC-ovi, kao i automobil i jakna koje Lincoln može voziti, odnosno nositi. Od sve tri igre, ova je uvjerljivo najgore prošla kod kritičara i igrača. Iako su lokacija, vrijeme radnje i priča bili interesantni, prigovori su išli na račun otvorenog svijeta koji nije puno nudio, kao i bugova koji su kvarili dojam. Kao i za prijašnju igru, ako ste je nabavili putem Valveovog servisa, u svojoj kolekciji biste sada trebali imati Definitive Edition.

Posljednja koja je ostala za spomenuti je original. Grad Lost Haven i priču Tommyja Angela dobivaju potpunu preobrazbu, a kako bismo je mogli iskusiti morat ćemo pričekati do kraja kolovoza. Mafia: Definitive Edition je kompletan remake, što znači da je razvojni tim Hanger 13 krenuo s rekreacijom ispočetka, a prema onome što smo do sada vidjeli, stvari izgledaju obećavajuće. Nova verzija igre je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, pa ako ne dođe do odgoda, u 30-te godine prošlog stoljeća vratit ćemo se 28. kolovoza. Sve što je tim do sada objavio nalazi se na ovim stranicama, a kada nam pokažu više o remakeu, javimo vam.