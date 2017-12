Metal Gear Survive dobio datum izlaska

Konami je objavio kada će igrači moći zaigrati novu igru u serijalu Metal Gear na kojoj po prvi put do sada ne radi Hideo Kojima

Japanski izdavač Konami i Hideo Kojima, tvorac serijala Metal Gear, nisu imali najljepši razilazak. Priča se dosta dugo provlačila po medijima, a na kraju je Kojima napustio studio i osnovao svoj. Na žalost mnogih ljubitelja tog akcijskog serijala, on je ostao u vlasništvu Konamija koji je ipak odlučio da nešto želi napraviti s njim.



Prošle su godine najavili Metal Gear Survive, novu igru u tom serijalu čija se radnja odvija između događaja u Metal Gear Solid V: Ground Zeroes i Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Razvojni tim je odlučio da će nova igra imati survival elemente uz standardne akcijske te da će je igrači moći igrati kooperativno s još troje prijatelja ili sami uz pomoć umjetne inteligencije.



Metal Gear Survive izlazi za PC, Xbox One 20. veljače 2018. godine, a prodavat će se po cijeni od 39,99 eura. Oni koji se predbilježe bit će nagrađeni nečim što se zove Survival Bonus Pack, a u njenu se nalazi dodatan sadržaj koji je moguće osigurati samo tim putem (radi se o kozmetičkim dodacima). Više informacija možete pronaći na službenim stranicama, dok se posljednji trailer kojeg je Konami objavio nalazi ispod teksta.