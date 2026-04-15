Piratski survival Windrose krenuo u early access

Ljubitelji survivala od jučer su bogatiji za Windrose, PvE avanturu u kojoj ćemo tijekom zlatnog doba piratstva istraživati prekrasno karipsko okruženje i pokušati preživjeti brojne izazove

Već neko vrijeme šuška se da Ubisoft radi na igri Assassin's Creed: Black Flag Resynced, remasteru originalnog Black Flaga, što je djelomično i potvrđeno, iako još uvijek čekamo službenu najavu. Po mnogima ponajbolje izdanje ovog serijala mnogim je developerima poslužilo kao uzor za njihove projekte, među kojima i relativno nepoznatoj ekipi Kraken Expressa, koja je jučer pokrenula program ranog pristupa za Windrose, PvE avanturu s elementima survivala.

Kako kažu sami autori, veliki su fanovi Black Flaga, ali i survival igara poput Enshroudeda i Valheima te su i iz njih crpili inspiraciju prilikom dizajniranja svog prvijenca. Valja spomenuti i da iza ovog projekta stoji ekipa Pocketpaira, potpisnika Palworlda, što je autorima nesumnjivo osiguralo značajna financijska sredstva, a zanimljivost je i da je Windrose izvorno najavljen kao Crosswinds te da je trebao biti free-to-play MMO.

Prema priznanju developera, u jednom su trenutku shvatili da je to prevelik zalogaj za njih, pogotovo održavanje F2P masovke, pa su smanjili očekivanja i rezultat je igra koju od jučer možete zaigrati putem Steama i Epic Games Storea.

Smješten u „zlatno doba“ piratstva, Windrose nas vodi u avanturu koju možemo igrati solo ili kooperativno uz podršku do osam igrača, što, vođeni dugogodišnjim iskustvom u survival igrama, toplo preporučamo.

Prema opisu, očekuje nas napredak kroz niz proceduralno generiranih područja, ručno rađenih tamnica i nebrojenih zadataka s krajnjim ciljem okupljanja raštrkane posade i opremanja našeg jedrenjaka, s obzirom na to da će se sukobi odvijati kako na kopnu, s mačevima i kuburama, tako i na moru razmjenom topničkih salvi.

Uz sve to valja sakupljati resurse, razvijati nove tehnologije, izgrađivati baze i baviti se svim onim sitnim elementima preživljavanja koji osiguravaju dugotrajnu zabavu.