Microsoft kupio razvojne timove Obsidian Entertainment i inXile

Glasine kako Microsoft namjerava preuzeti Obsidian Entertainment su krenule prošli mjesec, a na prošlotjednom Microsoftovom X018 okupljanju u Meksiku su i službeno potvrđene. Osim Obsidiana, Microsoft je istovremeno kupio i ekipu inXilea, a zanimljivost je kako oba tima vuku korijene iz Interplaya u kojem su svojedobno pojedinci radili na Falloutu i sa novim ljudima nastavili s izradom RPG igara.

Obsidian je osnovan 2003. godine i potpisuje naslove kao što su Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, Neverwinter Nights 2, Fallout : New Vegas i nedavni Pillars of Eternety, dok iz opusa inXilea u oko upadaju The Bard's Tale, Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera i nadolazeći Wasteland 3 kojeg bismo trebali zaigrati iduće godine. U izjavi Microsofta stoji kako unatoč sličnostima, oba studija nastavljaju sa stvaranjem novih RPG iskustava potpuno neovisno jedan o drugom i u taj proces pod okrilje Microsoft Studiosa donose vlastite franšize i talente.

Predsjednik Microsoft Studiosa, Matt Booty, je prigodno izjavio kako je trinaest različitih timova koji čine Microsoft Studios fokusirano na implementaciju novih tehnologija, isporuku sadržaja na nove platforme i servise poput Xbox Game Passa, te stvaranje ekskluzivnih igara koje će igrače pretvoriti u lojalne fanove. "Predani smo proširenju franšiza Microsoft Studiosa koje igrači vole i investiranju u nove ekskluzivne sadržaje za sve tipove igrača", zaključuje Booty.

Ovaj poslovni potez je daljnji nastavak napora Microsofta u osnaživanju ponude Xbox Game Passa, pretplatničkog servisa opisanog kao "Netflix za videoigre" koji je početkom ove godine agresivnije krenuo uvrštavanjem svježih igara u svoju ponudu, poput primjerice Sea of Thieves, Crackdown 3, State of Decay 2 i Forza Horizon 4., a prema svježim vijestima, danas bi se sve bogatijoj ponudi trebao pridružiti i PUBG. Nažalost, Xbox Game Pass nije dostupan u našim krajevima, a detalje o njemu potražite na službenom webu.