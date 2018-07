Monster Hunter: World uskoro na PC-u, Capcom objavio sve detalje

Otkad je izašao krajem siječnja ove godine, Monster Hunter: World je Capcomu postao najuspješniji naslov od osnutka kompanije 1983. godine.Do kraja svibnja igru je za Xbox One i PlayStation 4 kupilo gotovo osam milijuna igrača, čime je srušen svaki rekord koji je Capcom do sada imao. Razlog tome je izdavanje igre u cijelom svijetu istovremeno i njeno dovođenje i na Microsoftovu konzolu, uz obećanje izdavanja PC verzija kasnije ove godine.

To je vrijeme sada stiglo, pa kao što je bilo rečeno krajem prošlog tjedna, izdavač je danas odlučio objaviti datum izlaska, sistemske zahtjeve, otvoriti predbilježbe i podijeliti još neke detalje o ovoj verziji Monster Hunter: Worlda. Krenut ćemo s najbitnijom informacijom - datumom izlaska. Iako je u početku bilo rečeno kako ćemo PC verziju zaigrati na jesen, igra je uglavnom spremna i stiže već 9. kolovoza.

Ako niste upoznati s igrom, evo kako izgleda službeni opis:

"U Monster Hunter: Worldu pratite putovanje drevnih zmajeva na koje kreću jednom svakih deset godina. Ovu migraciju odrađuju morskim putem kako bi došli do dijela zvanog New World, a lokalci taj događaj nazivaju Elder Crossing. Kao član udruge Research Commission igrači imaju zadatak zaputiti se zajedno sa zmajevima u taj nepoznati svijet i otkriti zašto se taj fenomen događa. Kako lovci obavljaju zadatke, Commission se usmjerava na Zorah Magdaros, ogromnog drevnog zmaja koji iz zemlje izlazi poput vulkana."

Opis zapravo ne govori mnogo o igri, budući da se radi o veoma kompleksnom RPG-u koji vam i nakon 100 sati igre daje nove tutoriale i informacije. Ipak, u odnosu na prethodnike, Capcom je odlučio približiti serijal novim igračima, pa je većina stvari prilično dobro objašnjena. Ako vam to zvuči dovoljno privlačno, evo što ćete u svojim računalima za igranje morati imati:

Minimalna konfiguracija Preporučena konfiguracija Operativni sustav 64-bitni Windowsi 7, 8, 8.1, 10 Procesor Intel Core i5-4460 ili AMD FX-6300 Intel Core i7 3770/Intel Core i3 8350 ili AMD Ryzen 5 1500X Grafička kartica Nvidia GeForce GTX 760 ili AMD Radeon R7 260x Nvidia GeForce GTX 1060 ili AMD Radeon RX 570X RAM 8 GB DirectX DX11 HDD 20 GB slobodnog prostora Zvučna kartica DirectSound DirectX 9.0c DirectSound DirectX 9.0c ili bolje Dodatna napomena 1080p/30 FPS kada su grafičke postavke na Low 1080p/30 FPS kada su grafičke postavke na High

Zahtjevi su sasvim pristojni za današnje standarde, no ono što vjerojatno neće veseliti PC igrače je to što je Capcom izjavio kako će ova verzija biti slična PS4 verziji. "Kada igra izađe bit će jednaka konzolaškim verzijama, ali razmatramo izdavanje besplatne nadogradnje nekad nakon izlaska", rekao je producent Ryozo Tsujimoto. Kako će to točno izgledati, ne znamo, no nadamo se da će svejedno nekad zbilja izaći.

Za kraj se spomenula podrška za modove, odnosno njen nedostatak kada igra izađe. Spomenuti producent rekao je kako trenutno u vezi toga nemaju nikakve informacije za podijeliti, te da sada mogu svakako potvrditi kako igra neće imati cross-platform multiplayer. Nekad će se to možda promijeniti, no zbog izdavanja nadogradnji i različitosti između verzija to trenutno nije izvedivo.

Kako će to sve otprilike izgledati u akciji možete pogledati u najavnom traileru ispod teksta, a ako vam treba više detalja o svijetu Monster Hunter: Worlda pronaći ćete ih na službenim stranicama. Svi oni koji žele, mogu već sada putem Steama odraditi predbilježbe i osigurati neke dodatke kao što su setovi oklopa i kozmetički dodaci.