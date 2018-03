Mutant Year Zero: Road to Eden dobio prvi prikaz gameplayja

The Bearded Ladies ime je nezavisnog tima koji se sastoji od ljudi koji su radili na serijalima kao što su Payday i Hitman, a zajedno s Funcomom (Conan Exiles, Secret World, The Longest Journey) surađuju na novom projektu zvanom Mutant Year Zero: Road to Eden. Javnosti je ovaj projekt službeno predstavljen krajem veljače kada smo dobili osnovne informacije i prvi trailer, pa je sada došlo vrijeme da vidimo kako igra izgleda u pokretu.

Razvojni je tim igračima odlučio demonstrirati svoju igru kroz nešto više od pola sata neprekinutog gameplayja, pa ako vas zanima kako ona izgleda možete to sami napraviti u nastavku:

Mutant Year Zero: Road to Eden stavlja vas u postapokaliptično okruženje u kojem su ljudi nekako uspjeli preživjeti, ali zahvaljujući raznim pandemijama, klimatskim promjenama i posljedicama nuklearnog rata uz njih koračaju antropomorfne patke i divlje svinje. Gameplay se dijeli na dva dijela - borba podsjeća na onu iz serijala XCOM, dok svijet istražujete u realnom vremenu i uglavnom se šuljate.

Igra je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a u ruke igrača bi trebala stići do kraja ove godine. Uz gameplay trailer je razvojni tim pripremio i nove službene stranice na kojima su objavili više detalja o samoj igri, pa ih možete proučiti ako vam trebaju dodatne informacije.