Nadolazeći JDM: Japanese Drift Master bi mogao bit duhovni nasljednik Need for Speeda

Iako sumnjamo da više nećemo čuti za serijal Need for Speed koji i dalje okuplja milijune fanova, činjenica jest da je posljednjih nekoliko izdanja bilo prilično mlako. Nisu bila loša, već jednostavno, iz nastavka u nastavak su reciklirani isti elementi s vrlo malo inovacija što je pak ponukalo neovisne developere da uskoče sa svojim vizijama trkaćih simulacija/arkada, poput Gaming Factoryja koji za ovu godinu priprema JDM: Japanese Drift Master.

Kako i samo ime govori, spomenuti će nas odvesti u Japan s naglaskom na jurilice iz tog dijela svijeta poznatog po vrhunskim automobilima, te ćemo ga kroz utrke upoznavati bilo da se natjeravamo ulicama gradova, vozimo po uskim planinskim cestama ili poznatim turističkim odredištima. Kako kažu autori, bez obzira na način kontrole, bilo da upravljamo tipkovnicom, kontrolerom ili pak posjedujemo upravljač i pedale, realistična fizika koja je u igru implementirana će nam donijeti čisti užitak, što će biti upotpunjeno realnim zvukovima automobila koji su snimani na stvarnim uzorcima.

Iako je priča u ovakvim igrama potpuno u drugom planu, u JDM: Japanese Drift Masteru ipak postoji i stavlja nas u ulogu stranca koji će se pokušati dokazati među lokalnim vozačima, te time steći njihovo poštovanje, kao i kredite za nabavku novih vozila i nezaobilazne kozmetičke dodatke. Iako JDM: Japanese Drift Master još uvijek nema definiranu cijenu, svakako neće biti besplatan, no autori za treće tromjesečje ove godine imaju u planu zasebno izdanje JDM: Rise of the Scorpion koje će kroz uspon Hatorija "Scorpion" Hasashija, potomka ugledne obitelji koji je odlučio postati najbolji vozač u regiji, predstaviti igračima samo mali, ali dostatan dio čitave igre koja će zasigurno imati što pokazati.