Najavljen Halo: The Master Chief Collection za PC

Halo je popularan FPS serijal koji je do sada uglavnom bio vezan za Xbox. Na igrama je od 2001. do 2010. godine radio Bungie, a štafetu je zatim preuzeo 343 Industries. Osim pucačina serijal je imao i nekoliko spin-offa u drugim žanrovima, no najnovija najava vezana je uz Master Chiefa i njegove avanture koje će sada moći iskusiti i PC igrači.

Microsoft je najavio da Halo: The Master Chief Collection stiže i na računala, a ona će uključivati sljedeće: Halo: Reach, Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST i Halo 4. Razvojni tim 343 Industries je zatim dodao da će igre izlaziti jedna za drugom kako bi bili sigurni da je svaka propisno odrađena. To uključuje grafičke postavke, podršku za ultrawide monitore i mogućnost podešavanja tipki po želji.

"Krećemo na putovanje s našom zajednicom kako bismo stvorili PC iskustvo kakvo PC igrači očekuju. Tim je strastveno posvećen tome da sve opcije i mogućnosti koje se očekuju od modernog PC naslova budu implementirane u Master Chief Collection", rekao je član tima Brian Jarrard. Oni koji igraju na Xboxu One dobit će pristup multiplayeru za Halo: Reach automatski ako već imaju ovu kolekciju, ali će za kampanju i Firefight morati izdvojiti dodatne novce. Oni koji plaćaju Xbox Game Pass pretplatu dobit će pristup kolekciji u cijelosti.

Halo: The Master Chief Collection zasad nema još datum izlaska ni cijenu, ali je Microsoft objavio da ćete je moći nabaviti putem njihove trgovine, ali i Steama. Ako želite, možete već sada na Valveovom servisu dodati kolekciju na popis želja, pa ćete znati čim postane dostupna. Za sve druge informacije vezane uz ovaj serijal, posjetite službene stranice.