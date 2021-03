Najavljen Life is Strange: True Colors i remaster prva dva izdanja

Serijal Life is Strange je započeo 2015. sa pet epizoda koje su bile objavljivane tijekom godine i odmah postao jedan od hitova koji su vapili za nastavkom. Isti je stigao u vidu Life Is Strange: Before the Storm koji nas je odveo u događaje prije originala u tri kraće epizode, kao i punokrvnog nastavka Life Is Strange 2 čijih je pet dijelova objavljivano od rujna 2018. do prosinca iduće godine. Ukoliko volite avanture odlične priče i pamtljivih likova, nemamo što pametno reći osim da ih obavezno zaigrate, ako već ne u originalu, onda 10. rujna za kada je najavljen Life Is Strange Remastered koji uz grafička poboljšanja donosi originalni Life is Strange, kao i Life Is Strange: Before the Storm.

Za isti datum je najavljen novi nastavak, Life is Strange: True Colors, u kojem glavna uloga nije dodijeljena Cyndi Lauper, kako bi to netko mogao zaključiti iz naziva, već novoj junakinji Alex Chen. Istu će utjeloviti japanska glumica Erika Mori čije su kretnje i emotivna izražavanja snimane najnovijom tehnologijom koja ih realistično reproducira u samoj igri. Da ne duljimo, Alex Chen je djevojka koja je dugo potiskivala svoju nadnaravnu sposobnost empatije koja joj omogućava upijanje i manipuliranje emocija ostalih koje vidi kao blještave aure. Nakon što joj u navodnoj nesreći pod sumnjivim okolnostima strada brat, Alex odlučuje iskoristiti svoje sposobnosti i otkriti mračne tajne koje krije gradić Heaven Springs. Uz postupni razvoj priče, polako ćemo otkrivati šokantnu istinu i mijenjati sudbine stanovnika ovog grada u kojem je moguće steći prijatelje, ali i upustiti se u romantične zavrzlame.

Na Life is Strange: True Colors radi ekipa Deck Nine Gamesa, developera koji potpisuju Life is Strange: Before the Storm, a zanimljivost je da su izdavači po prvi puta odlučili primijeniti klasični izdavački model umjesto epizodnog kao do sada. Drugim riječima, 10. rujna dobivamo punu verziju igre uz eventualne DLC-ove ako ih bude, a mišljenja smo kako je na tu odluku utjecalo otezanje s izlaskom epizoda posljednjeg nastavka zbog čega je dio igrača odustao od igranja. Prema planu, Life is Strange: True Colors će biti objavljen za konzole i putem Steama za PC.