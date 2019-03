Najavljen WRATH: Aeon of Ruin, duhovni nasljednik Quakea

U kolovozu prošle godine ekipa 3D Realmsa je natuknula kako rade na novom projektu za kojeg će koristiti originalni Quake engine, da bi danas najavili WRATH: Aeon of Ruin kojeg opisuju kao mračnu horor fantaziju iz prvog lica. Kao uzore navode FPS-ove iz devedesetih godina prošlog stoljeća poput Dooma, Quakea, Blooda, Unreala, Hexena i dakako Duke Nukema 3D, a izdavačka prava su prepuštena izdavačkoj kući 1C Company.

Prema riječima Frederika Schreibera, predsjednika 3D Realmsa i producenta WRATH-a, osnove igrivosti i klasičan ugođaj isprepleten s mračnom fantazijom kojeg namjeravaju predstaviti igračima su često imitirani, no samo ih rijetki naslovi uspijevaju doseći, što prema njegovom mišljenju nedostaje današnjim igrama. Kako bi ostvarili zacrtane planove i "ukletu avanturu" koja će biti nevjerojatna, udružili su svoj tim prokušanih developera iz zajednice okupljene oko Quakea sa vizionarom Jeremiahom ‘KillPixel’ Foxom.

Priča kaže kako je Stari svijet stvar prošlosti, te nas figura u bijelom kao Outlandera šalje u lov na preostale čuvare starog poretka, što je manje važno u čitavoj priči obzirom da pred sobom imamo čistokrvnu pucačinu. Pred nama su drevne kripte, potonule ruševine hramova i uklete šume kroz koje ćemo krčiti put s devet oružja i deset artefakta iznimnih moći. Svako tradicionalno oružje, poput dvocjevke, ima svoju primjenu, kao i alternativne načine uporabe, dok manje poznata kao što je primjerice Fangspiter mogu istrgnuti zube eliminiranih protivnika i pretvoriti ih u smrtonosne projektile. Sam svijet igre je podijeljen u nekoliko ravni i potiče nelinearno istraživanje, a u početku su samo dvije od njih dostupne, dok za pristup ostalima valja pronaći ključeve, te usput otkriti brojne skrivene tajne koje često čuvaju smrtonosna čudovišta.

WRATH: Aeon of Ruin se izrađuje na grafičkom sustavu originalnog Quakea što bi prije desetak godina možda bilo čudno, no kako se u današnje vrijeme pojavljuje sve više uspješnih igara koje iskorištavaju sličan retro ugođaj, odluka autora ne zvuči neobično. Osim toga, vrlo vjerojatno će za pokretanje biti dostatan kakav Pentium i Riva TNT što ne bi trebalo biti problem nabaviti do ljeta kada bi WRATH: Aeon of Ruin trebao biti dovršen, dok će se verzija za konzole uključujući Nintendo Switch pojaviti početkom iduće godine.