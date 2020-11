Najavljena battle royale igra u Vampire: The Masquerade svijetu

Nakon relativne suše u svijetu igara koje se bave vampirima, ljubitelji krvopija su prije dvije godine dobili akcijski RPG Vampyr i najavu Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 koja je zatim potakla stvaranje nekoliko drugih, manjih igara u tom poznatom svijetu. Iako smo Bloodlines 2 već trebali igrati, zbog par odgoda i problema s projektom, koji uključuju odlaske producenata, pisaca i redatelja, to se nije dogodilo. Ipak, taj bi RPG trebao izaći tijekom 2021. godine i izgleda obećavajuće, a to neće biti jedina Vampire: The Masquerade igra.

Razvojni tim Sharkmob, čiji zaposlenici rade u uredima u Švedskoj i Velikoj Britaniji, dobio je zeleno svjetlo za izradu Vampire: The Masquerade battle royale igre. Službenog naziva nema, već je naslov za najavu igre na YouTubeu "Kratak prikaz Sharkmobove prve igre". Evo kako izgleda:

Uz veoma kratak prikaz, dobili smo i kratak opis."Iskusite novu i uzbudljivu evoluciju multiplayer battle royale akcijskih igara smještenu u kultnom svijetu Vampire: The Masqueradea u kojoj vampirski klanovi ratuju na ulicama i krovovima Praga. Odaberite svoj stil igranja, igrajte sami ili s prijateljima i borite se protiv rivala i zloćudnog Entityja kojemu je cilj istrijebiti sve vampire. Koristite svoje nadnaravne moći, oružja i krv kako biste postali jači i lovili, borili se i preživjeli noć."

Neimenovana vampirska battle royale igra zakazana je za drugu polovicu 2021. godine i stiže na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S, a ako želite biti u toku s razvojem, pratite službene stranice razvojnog tima Sharkmob. Posljednji pokušaj multiplayera s vampirima bio je Nosgoth - asimetrična akcijska igra smještena u svijetu Legacy of Kaina koja nije baš dobro prošla. Nadamo se da će Sharmob imati više znanja i sreće, ali prema prvim reakcijama ljubitelja ovog svijeta, ne čini se da ima previše oduševljenih.