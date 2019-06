Najavljeno otvoreno beta testiranje za Monster Hunter World: Iceborne

Sredinom prosinca prošle godine, nešto prije prve obljetnice izvrsno prihvaćenog RPG-a Monster Hunter World koji je Capcomu srušio rekorde prodaje, su nam članovi razvojnog tima rekli što imaju u planu za igru. Osim standardnih besplatnih dodataka koji uključuju nove ili teže verzije beštija koje su već unutar igre, najavili su prvu veliku ekspanziju imena Iceborne.

Nakon same najave su malo po malo otkrivali detalje, a najviše su prikazali za vrijeme sajma E3. Da ne bi sve ostalo na priči i gledanju, sada su najavili da će igrači na PlayStationu 4 ovog i sljedećeg vikenda moći sudjelovati u beta testiranju ekspanzije. Najprije će od petka 21. lipnja u 12 sati do ponedjeljka 24. lipnja u 12 sati pristup dobiti PS Plus pretplatnici, a od 28. lipnja u 12 sati do 1. srpnja u 12 sati će moći zaigrati svi oni koji imaju Sonyjevu konzolu i žele vidjeti što igra nudi. S preuzimanjem ćete moći započeti par dana ranije i ne morate imati osnovu igru za sudjelovanje u testu.

Od sadržaja u kojeg ćete moći istražiti Capcom je uključio prostor za trening s novim oružjima i tri questa. Oni koji se prvi put susreću s igrom trebali bi početi s Great Jagrasom, već kad je on zamišljen za početnike. Igrači koji već znaju što rade mogu vidjeti na koje će ih sve strane bacati nova beštija Banbaro, dok je za veterane i one koji su igrali prijašnje igre u serijalu Monster Hunter namijenjen Tigrex. Kad uspješno odradite svaki quest jednom ćete dobiti paket itema koji će vas dočekati kada konačna verzija ekspanzije izađe.

Ako do sada niste čuli za Iceborne, lovci se sele i rade novu bazu u novoj regiji koju prekriva snijeg, tim radi novu priču, priprema nove beštije za lov, a uz njih nove oklope i oružja, kao i solidnu količinu novih mehanika i brojnih drugih poboljšanja. Ekspanzija najprije stiže na PlayStation 4 i Xbox One i to 6. rujna, dok je verzija za PC najavljena za zimu.

PC igrači su dobili priliku zaigrati osnovnu igru osam mjeseci nakon konzolaša i zbog toga cijelo vrijeme dobivaju sve sadržaje kasnije. Stvari su se poboljšale u posljednjih nekoliko mjeseci i sada su preostala još dva Event Questa da verzije budu izjednačene. Oni koji igraju na računalima se nadaju da će nakon izlaska ekspanzije Capcom početi izdavati dodatne sadržaje istovremeno na sve tri platforme.

Uz najavu bete dobili smo i novi trailer u kojem će vas vjerna pratiteljica na avanturama, u igri poznata kao The Handler, upoznati sa svime što vas u novoj ekspanziji čeka, pa bacite oko ako ste zainteresirani. Sve druge detalje o ekspanziji i informacije o predbilježbama pronaći ćete na službenim stranicama.