Najprodavaniji naslovi na Steamu (05.07. - 11.07.)

Nadamo se da ste tijekom velikih popusta na Steamu uspjeli ugrabiti što ste priželjkivali, a sudeći po statistikama, prošlog tjedna se najviše tražio Playerunknown's Battlegrounds, djelomično zbog popusta koji se nastavio i tijekom vikenda, a jednim dijelom i zbog nedavne nove nadogradnje koja ga je osvježila. Microsoftovi naslovi Sea of Thieves i Forza Horizon 4 su ponovo odlično prošli i očito se isplatilo dovesti ih na Steam, a isto vrijedi i za It Takes Two, kooperativnu avanturu na koju su mnogi sumnjičavo gledali, no od kada se pojavila svako malo uleti na ljestvicu najprodavanijih.

Obzirom na nedostatak novih izdanja, pojava poteznog RPG-a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin u dva izdanja, standardnom i Deluxe, u prvih deset mjesta nimalo ne čudi. Kako stvari stoje, na ovoj listi ćemo u narednim tjednima sve do konca kolovoza iznova gledati starije igre, obzirom da je ovo, barem što se tiče zvučnih naslova, jedno od najsiromašnijih ljeta u proteklih nekoliko godina.